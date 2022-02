LeBron James y Frank Vogel molestos por el desafío del árbitro al final de la derrota de los Lakers ante Clips: «Creo que es el BS completo»

los los Lakers de Los Angeles Morderse las uñas perdió ante su rival tijeras el viernes, pero llegó por una de las llamadas más polémicas de la temporada. Abajo 103-102 en el último minuto, russell westbrook Falló la bandeja que habría dado la ventaja a los Lakers. Lebron James Dio un paso adelante para el rebote, lo consiguió e intentó pasárselo a un compañero de equipo.

Defensor de los Clippers Roberto Covington se interpuso en el camino. Convirtió el pase y finalmente consiguió el balón, pero cuando intentó pasarlo, los comisarios lo consideraron fuera de la cancha. Pero el entrenador de los Clippers, Tai Lu, no estuvo de acuerdo. Desafía la llamada.

Los Clippers ganaron el desafío, pero de una manera poco ortodoxa. De hecho, Covington se ha salido de los límites. Sin embargo, los funcionarios dictaminaron que James salió primero del límite cuando trepó por su propio rebote. Los Clippers finalmente ganaron un desafío en una llamada que ni siquiera se hizo. No hace falta decir que los Lakers no estaban contentos con eso.

«Estoy totalmente en desacuerdo con el árbitro», dijo el entrenador Frank Vogel. Él dijo. «Creo que es el BA completo. Decían que la jugada estaba muerta cuando Covington se sale de los límites. Trataron de decirme que, porque estaba cerca de esa jugada, LeBron estaba fuera de los límites, entonces la pelota de los Clippers estaría… está mal… debería haberlo hecho Nuestra pelota estaría en esta situación. Muy frustrante”.

El propio James ni siquiera sabía que tales llamadas estaban sujetas a revisión. «Nunca antes me habían explicado esta regla, y conozco todas las reglas de este juego», dijo James. «Nunca supe que podías desafiar una jugada que no fue convocada en la Tierra, y eso es básicamente lo que sucedió».

Esta no es la primera controversia oficial que los Lakers han soportado esta temporada. En el partido de noviembre contra cohetes de houstonLos Lakers anotaron dos puntos Kent Basemore Los tiros libres fueron retirados del tablero después de que los árbitros descubrieran que Los Ángeles no estaba realmente en el bono cuando se cometió la falta. Los Lakers y Clippers también han visto juegos recientes establecidos por la gerencia. En la Navidad de 2019, una controvertida repetición tardía del juego descubrió que James tocó el balón por última vez antes de salirse de los límites tras ser despojado del balón. patricio beverly.

El resultado final es un récord de 27-32 para los Lakers. Esta derrota fue particularmente devastadora, ya que selló un desempate cabeza a cabeza para los Clippers, que habían liderado a los Lakers por 2,5 juegos en la clasificación. Con antonio davis Afuera, es casi seguro que los Lakers jugarán la Parte 9 versus la Parte 10 del juego de roles ahora. Esto los obligaría a ganar dos juegos para llegar a los playoffs como el sembrado No. 8. Si la clasificación actual fuera consistente, la derrota de los Clippers en el partido No. 7 contra el No. 8 más la victoria de los Lakers en el partido No. 9 contra El número 10 pondría a dos equipos en Los Ángeles uno contra el otro en un ganador. – Tome todos los partidos en juego para la semilla 8. Si eso es lo que está pasando, esperemos que este juego no se decida por una decisión controvertida como esta.