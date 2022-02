Lloroso, Juan Martín del Potro pierde en el primer partido

Buenos Aires [Argentina], 9 de febrero (ANI): En una noche memorable en Buenos Aires el martes, Juan Martín del Potro hizo su regreso al ATP Tour en el Abierto de Argentina. Jugando por primera vez desde marzo de 2019, el argentino deleitó a sus fanáticos locales con un regreso a casa que muchos temían que nunca sucedería.

Compitiendo contra su compatriota Federico Delbonis, del Potro quebró el servicio en el primer juego del partido, pero finalmente cayó 6-1, 6-3 en una hora y 23 minutos.

Del Potro se sintió abrumado por la emoción antes de pisar la línea para servir en el 3-5 en el segundo. Mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, la multitud llenó la pausa dando una serenata a su héroe. Después del punto de partido, los competidores compartieron un largo abrazo y del Potro colocó su pañuelo en el medio de la red.

El argentino de 33 años jugaba en su primera acción competitiva desde 2019, luego de cuatro cirugías en la rodilla derecha.

La semana pasada, el ex campeón del US Open, Juan Martín del Potro, insinuó con fuerza durante una emotiva conferencia de prensa que sus apariciones en Buenos Aires y Río de Janeiro podrían marcar sus últimos torneos del ATP Tour.

La carrera condecorada de Del Potro se destaca por un triunfo en el US Open en 2009 y 22 títulos a nivel de gira, el más reciente en el Indian Wells de 2018. Conocido como la ‘Torre de Tandil’, en honor a su ciudad natal, del Potro alcanzó el ranking ATP más alto de su carrera como No. 3 en 2018. También es dos veces medallista olímpico, ganando bronce individual en 2012 (Londres) y plata en 2016 (Río de Janeiro).

El argentino se convirtió en profesional en 2005 y jugó sus primeros eventos ATP Tour en 2006. Ganó su primer título ATP Tour en Stuttgart en 2008, el primero de cuatro en esa temporada.

Las lesiones plagaron a del Potro de 6 pies y 6 pulgadas a lo largo de su carrera. Se perdió un tiempo prolongado en 2010 y 2014-16 por una lesión en la muñeca, y más recientemente ha tenido problemas en la rodilla que lo han mantenido fuera de juego desde mediados de 2019. (Y YO)