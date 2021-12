¡Lo pusieron caliente! Al llegar a Argentina, el Kun Aguirre se enfadó: «Todo está bien, pero no quiero volver a hablar de eso».

Tras anunciar su retirada en rueda de prensa, Kun Agüero llegó a Argentina el sábado por la mañanaPasará las vacaciones con su familia durante este momento difícil de su vida.

Sin ir más allá, estrechó la mano de un periodista nacional tamil en el aeropuerto. Mencionó la oportunidad de unirse a la selección argentina en el Mundial 2022 que se realizará en Qatar..

«No estoy limitado a nada todavía. Solo vine a relajarme y pasar las vacaciones con mi familia. Estoy relajado». Sería lindo ir a Qatar, siempre vendré con los chicos de la selección argentinaKun dijo.

Sin embargo, en un momento del discurso, el periodista intentó preguntarle por su estado, y el exdelantero mostró su malestar: «La verdad es que todo está bien, pero volver a hablar de esto … no me gusta, no da«.

“La verdad es que me voy a divertir, voy a estar con mi familia, voy a celebrar la Navidad y luego veré lo que tengo en mente. Ahora no tengo nada en la cabeza.