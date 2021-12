Los bonos argentinos se recuperan con la esperanza de un acuerdo con el FMI

Los analistas dicen que la esperanza de que Argentina llegue a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional elevó la deuda del gobierno del país en un 10% en diciembre.

El sólido desempeño coincide con la extraordinaria aprobación del FMI en los últimos días de que el paquete de préstamos anterior otorgado a Argentina en 2018 no cumplió con sus objetivos.

Según Advantage Data Inc., el bono en dólares de Argentina subió un 0,125% en 2035, de unos 28 centavos a unos 31 centavos a principios de diciembre.

A pesar de la debilidad en otros mercados emergentes, los títulos de deuda del país fueron buenos a fines de mes. Giro de halcón de la Reserva Federal de EE. UU. Continúa la devaluación de la lira turca, según la investigación de Creditsides. Un fondo cotizado en bolsa de iShares, que registró una ganancia del 0,59% en diciembre.

Ahí está la administración de Argentina Las negociaciones con el FMI se estancaron durante varios meses Argentina ha reembolsado el dinero adeudado por el programa de préstamos de 2018. A medida que se agotan las reservas de divisas y la inflación causa estragos en la economía, aumenta la presión sobre el gobierno para que concluya un acuerdo que le permita volver a tomar préstamos del fondo.

«La presión del flujo de caja debería generar el impulso para cerrar un trato rápidamente», dijo la estratega de Amherst Bearbond, Siobhan Morton, en un comunicado este mes.

El FMI dijo en un comunicado la semana pasada que se había establecido el récord. $ 57 mil millones de rescate Se entregó a Argentina en 2018, «fuera del camino» en aproximadamente un año.

Programa de préstamos del FMI para 2018 Diseñado para levantar el peso argentino caído Y la lucha contra la administración del entonces presidente Mauricio Macri. A pesar de las entradas de efectivo, las entradas de capital continuaron, y Argentina dijo a mediados de 2019 que reestructuraría la deuda del FMI y sus valores soberanos. El candidato popular Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales unos meses después.

El plan no logró restaurar la estabilidad financiera ni el crecimiento económico porque la junta directiva del Fondo Monetario Internacional no impuso las condiciones adecuadas a Argentina. El FMI dijo en un comunicado que los criterios utilizados por algunos directores para identificar la deuda del FMI no eran sencillos y que el paquete «creaba importantes riesgos financieros y de reputación para el fondo».

