Los Knicks pierden ante 76 jugadores mientras Joel Embiid y James Harden dominan

James Harden no tuvo la oportunidad de bailar mucho en la tumba de los Knicks cuando estaba en Brooklyn, pero parecía disfrutar mucho hacerlo con una camiseta de los Sixers en Sunday Park.

La temporada de los Knicks se convirtió en un choque de trenes cuando Harden y el mariscal de campo Joel Embiid hicieron lo que quisieron antes de que un gran grupo de fanáticos de los Sixers gritaran «MVP» cuando el centro estrella estaba en la línea de tiros libres.

La nueva pareja dinámica empató en el contraataque rápido a menudo, ya que Embiid terminó con 37 puntos y Harden terminó con 29 puntos y 16 asistencias mientras los Sixers rodaban, 125-109. Se puede ver a Harden festejando vigorosamente después de algunos aros Embiid de sus placas.

«Me sentí como si estuviera en Filadelfia», dijo Harden.

También parecía que la temporada de los Knicks estaba muerta. Jugaron 11 giros en la primera mitad, se agruparon y luego se acercaron a la mitad habitual del último cuarto, superando 19-4 para cerrar.

El delantero de los Knicks Julius Randle es suspendido por Joel Embiid de los 76ers. Robert Sabo/New York Post

Después de eso, Evan Fournier hizo algunas declaraciones mordaces.

«A veces siento que nos miramos el uno al otro, adivinando qué jugada vamos a hacer, a quién vamos», dijo Fournier, un punto brillante con 24 puntos. «¿Qué va a hacer? Ahora no tenemos expectativas el uno del otro porque no tenemos el ritmo y no tenemos confianza en el último cuarto. Entonces, de nuevo, mientras no arreglemos eso como jugadores, las cosas no cambiará.

Los Knicks pelearon por un tiempo mientras el armador de reserva Emmanuel Quikley lideraba una oleada en la segunda mitad que les dio una ventaja de un punto al comienzo del último cuarto antes de ser eliminados. Quickley terminó con 21 puntos en 5 de 13 tiros y estuvo 8 a 8 desde la línea de tiros libres.

Esta fue la quinta derrota consecutiva de los Knicks y tienen marca de 3-15 en los últimos 18. Y con 11 bajo par 0.500 y 25-36, los Knicks buscan una marcha de la muerte hacia su octava aparición en la lotería en nueve años.

«Hemos venido a averiguarlo», dijo Mitchell Robinson. «Estábamos hablando. Si algo funciona para nosotros, volver a lo mismo. Pero cada vez que tenemos cambios. Tenemos que descubrir qué funciona para nosotros y nos mantenemos firmes».

Joel Embiid alimenta a Mitchell Robinson para consentirlo. roberto sabo

Robinson y Jericho Sims intentaron detener a Embiid. (Nicks se está convirtiendo en un movimiento de desarrollo y Tibodo no interpretó a Crown Gibson o Nearness Noel, quienes estaban disponibles pero no al 100% debido a una fascitis plantar).

Embiid intentó 27 tiros libres y Robinson se llevó la propiedad.

«Debería haberlo sabido desde la última vez para ser más agresivo, especialmente en el parque», dijo. «Es el mejor jugador, ¿verdad? Debí haber estado más concentrado y listo para jugar. Hizo lo que tenía que hacer y debí haber jugado mejor».

Desde la derrota por 46 puntos del viernes por la noche ante el Heat, RJ Barrett trató de hacer mucho desde el principio. Acabó con 24 puntos y cuatro pérdidas de balón, sólo disparó 9 de 22 y 6 de 10 en tiros libres. Julius Randle tiene otro día libre (16 puntos, 4 de 13).

Tom Thibodeau reacciona durante la segunda mitad. roberto sabo

Randall falló 3 a mitad de la cuarta entrada, lo que resultó en un quiebre rápido perfecto cuando Harden Embiid condujo a un campeonato feroz. El plan de juego para detener a Harden-Embiid no funcionó y tuvieron otra oportunidad el miércoles en Filadelfia.

Thibodeau admitió que el partido se consideró cerrado (errores) y eso podría ser útil para los Sixers.

«Cuando tienes dos jugadores tan dinámicos, te pone mucha presión», dijo Tibodo. «Si estás generando velocidad y hay conectividad, en algunos juegos la conectividad es marginal, no está mal. En otros juegos, lo es. Aquí es donde tienes que aclimatarte».

Los Knicks se quedaron atrás 75-64 con 8:08 por jugar en el tercer juego después de que un pase de Randle fue bloqueado por Mathis Thiepole, quien alimentó a Therese Maxi para un contraataque.

Pero los Knicks rascaron y rascaron, con Quikley como la primera plaga, y solo perdían 91-89 después de tres. Dirigiendo a Barrett para que lanzara el balón, Quickley robó los golpes internos, regateó hasta la línea de 3 puntos y lo conectó para darle a los Knicks un punto con 1:16 restantes en el tercero. Pero hubo algunos aspectos destacados de los Knicks después de eso.

«El cuarto trimestre es diferente», dijo Fournier. «Este es el momento de hacer nuestras mejores cosas e ir a nuestros mejores jugadores. Sí, hombre, eso es frustrante, porque no estamos lejos. Tenemos que ganar estos juegos. Es frustrante. Muy frustrante».