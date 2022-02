Los registros judiciales muestran al notorio CEO Andrew Widhorn, que era residente de Portland, bajo investigación por presunto fraude, lavado de dinero e intento de evasión de impuestos.

LOS ÁNGELES – Las autoridades federales están investigando a Andrew Wedderhorn, director ejecutivo de la compañía propietaria de las cadenas de restaurantes Fatburger y Johnny Rockets, y están examinando las acciones de un miembro de la familia como parte de una investigación sobre denuncias de fraude electrónico y de valores, lavado de dinero y intento de evasión de impuestos, según muestran los registros judiciales.

Durante la investigación, los agentes federales allanaron en diciembre la casa de Beverly Grove en la que viven el hijo de Wedderhorn, Thayer, y su nuera, Brooke Wedderhorn, según los registros de la orden de allanamiento presentados ante el tribunal.

El nombre de Brooke no se menciona en los registros judiciales revisados ​​por Los Angeles Times. Es la hija mayor de la ex actriz y estrella de «Real Housewives of Beverly Hills», Kim Richards, y su boda de 2014 con Thayer ha sido fechada en el programa de telerrealidad Bravo.

Los agentes incautaron teléfonos, dispositivos de almacenamiento digital, documentos fiscales y otros registros de la casa de la pareja, según documentos judiciales.

Los investigadores federales también solicitaron el permiso de un juez para registrar la mansión más grande de Wedderhorn en Beverly Hills, aunque los archivos judiciales no indican si se llevó a cabo esa redada. También lo vieron el año pasado paseando a sus perros por la propiedad.

En una declaración jurada de noviembre que describe la investigación, un agente especial del FBI centrado en delitos financieros complejos alegó que Wedderhorn, de 56 años, «ideó e implementó un plan fraudulento» para evitar pagar impuestos y recibió «millones de dólares en préstamos ficticios» a través de empresas.

La declaración jurada identifica años de compras con tarjeta de crédito por parte de Wiederhorn, sus hijos y otros parientes: $183,500 en una joyería de Londres; $150,000 aparentemente para el pago inicial de Rolls-Royce; Más de $ 100,000 a un abogado de divorcios de Beverly Hills, y afirma que «se pagó en primer lugar» de cuentas propiedad de un afiliado de la marca FAT que cotiza en bolsa.

La presentación también alega que Wiederhorn generó millones de puntos de recompensa de American Express al canalizar dinero de la empresa a través de la cuenta de PayPal de su hijo.

El agente concluyó que había una causa probable de la «próxima conducta delictiva» de Wiederhorn, incluidas irregularidades fiscales, tergiversaciones de inversionistas y delitos de fraude «relacionados con gastos personales que Wiederhorn hace que sean pagados por el FAT…»

El estado de la investigación no está claro. No se han presentado cargos contra nadie ni contra FAT Brands, de la cual Wiederhorn es el mayor accionista.

Su abogado, Douglas Fox de Gibson, Dunn & Crocher, dijo en un comunicado el viernes por la noche que «el señor Federhorn niega categóricamente estas acusaciones y, a su debido tiempo, demostraremos que el gobierno se equivoca».

Estos préstamos eran completamente legítimos y fueron revisados ​​y aprobados de forma independiente. Además, las declaraciones de impuestos del Sr. Wiederhorn fueron preparadas y aprobadas por profesionales de impuestos independientes, y él estaba realizando pagos bajo un esquema aprobado por el IRS.

«No podemos comentar más específicamente sobre las acusaciones porque, a pesar de nuestras solicitudes, el gobierno se ha negado a proporcionarnos una copia de la declaración jurada».

Un portavoz de la oficina del fiscal federal se negó a comentar. Laura Emeller, vocera del FBI en Los Ángeles, dijo que no podía confirmar ni negar la investigación.

«El gobierno notificó a FAT Brands sobre su investigación y la compañía está cooperando plenamente», dijo FAT Brands, con sede en Beverly Hills, el viernes por la noche.

La investigación llega casi dos décadas después de que Federhorn fuera implicado por primera vez en delitos financieros. En 2004, se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Oregón por los cargos de pagar una bonificación ilegal a un compañero de trabajo y presentar una declaración de impuestos falsa. Pasó 15 meses en una prisión federal en Sheridan, Oregón, y pagó una multa de $2 millones.

El día antes de que se declarara culpable, la empresa que dirige, Fog Cutter Capital, le otorgó una recompensa de dos millones de dólares y acordó seguir pagándole mientras estuviera en prisión.

El arreglo llevó al columnista del New York Times, Nicholas Kristof, a otorgar a Wiederhorn su «Premio a la avaricia» inaugural, y escribió: «No puedo pensar en una junta directiva que haya insultado los principios del gobierno corporativo pagando en exceso a un director ejecutivo, incluso mientras estaba en prisión». .» .»

Una vez liberado, Wiederhorn se embarcó en una campaña de relaciones públicas para restaurar su reputación y la de su familia, incluida una aparición en «Undercover Boss» en el restaurante Fatburger en Mesa, Arizona.

Wiederhorn le dijo a Los Angeles Times en 2017. «Siempre he negado con vehemencia haber hecho algo malo a propósito. Estoy muy agradecido por eso. Sentí que había pagado la multa. Lo hice esa vez. Hice todo lo que se suponía. hacer para que esto desaparezca y lo deje atrás».

Esa entrevista se produjo justo antes de que Wiederhorn presentara FAT Brands al público, con el objetivo de expandirse de casi 300 restaurantes a 500 en los Estados Unidos y en el extranjero. Desde entonces, la compañía ha crecido a más de 2000 puntos de venta, la mayoría de los cuales son franquicias, al adquirir el bar deportivo Twin Peaks, la cadena de restaurantes italianos Fazoli’s, Round Table Pizza y Marble Slab Creamery, entre otras marcas.

Wiederhorn incluso consideró comprar Del Taco, pero decidió que «eso va a ser mucho trabajo», dijo en un podcast de servicio de alimentos el año pasado.

Esta expansión masiva tuvo lugar en un contexto de ira por parte de algunos inversores. En junio de 2021, presentó una demanda contra los accionistas de FAT Brands en Delaware acusando a Wiederhorn de «saquear» la empresa y «desangrar su dinero». La demanda citaba préstamos a él que luego fueron renunciados y varios miembros de la familia Wiederhorn que estaban en la nómina y con salarios de seis cifras.

Los abogados de Wiederhorn y de la compañía respondieron que la demanda no alega que hayan hecho nada malo.

No está claro qué provocó la última investigación del FBI, cuyos agentes parecen haber perforado los registros bancarios, los préstamos y los impuestos de Wiederhorn.

Parte de la investigación descrita en la declaración jurada examinó si Wiederhorn había presentado una declaración de impuestos falsa, señalando inconsistencias entre las solicitudes de préstamo. Su declaración de impuestos de 2018 registró ingresos de $403,311 y en 2017, $395,508, según un expediente judicial.

Pero en las solicitudes de un préstamo para un automóvil y la compra de una casa en 2018, informó que ganaba $200,000 al mes, o alrededor de $2.4 millones al año.

La declaración jurada hace muchas referencias al «estilo de vida de lujo» de Wiederhorn -una factura de $24,739 en el Hotel Byblos en St Tropez y $29,913 en el Hotel Arts en Barcelona- mientras que el Servicio de Impuestos Internos ha reclamado impuestos sobre la renta no pagados durante la última década.

Wiederhorn tiene varios «acuerdos de pago a plazos» para pagar impuestos. Las notas de presentación se apegaban a su plan de pago actual, pero a partir de noviembre de 2021, debía casi $ 3 millones en impuestos sobre la renta personal, multas e intereses.

El agente del FBI también explicó cómo creía que el dinero de Wiederhorn fue «transferido» de FAT Brands y sus afiliados a través de tarjetas de crédito que mostraban compras en Dolce & Gabbana, Giorgio Armani y Restoration Hardware.

Una de las tarjetas de Wiederhorn contenía subcuentas para tarjetas de crédito emitidas a sus seis hijos, su madre, el personal doméstico, su ex esposa y otros. Sus honorarios incluyen «gastos significativos, aparentemente personales», como facturas médicas, ropa, zapatos, colchones, comestibles, servicios de tutoría y cuidado de mascotas.

Desde octubre de 2017, la fecha de la oferta pública inicial de FAT Brands, hasta mayo de 2019, la compañía o sus afiliados pasaron alrededor de $ 5 millones para cubrir varios saldos de tarjetas de crédito de Wiederhorn, según un expediente judicial.

Thayer Wiederhorn, un ejecutivo de FAT Brands, fue citado específicamente en relación con un presunto esquema para canalizar millones de dólares en fondos de la empresa a través de tarifas de American Express a una cuenta de PayPal que lleva su nombre. El agente del FBI señala que el objetivo obvio era obtener puntos de recompensa para las tarjetas de crédito de su padre.

Los registros judiciales describen el esquema como «transacciones de ida y vuelta», en las que el dinero se transfiere desde la cuenta de PayPal de Wiederhorn a sus cuentas personales de Bank of America y de regreso a FAT o sus afiliados.

Un agente del FBI ha tabulado un costo de más de $ 250,000 en tarifas de PayPal entre aproximadamente $ 9 millones que se movieron «de un lado a otro».

El agente del FBI escribió que esta tarifa de $ 250,000 se gastó «sin ningún propósito legítimo legítimo», sino «para promover el esquema fraudulento de Weederhorn».

(La investigadora del Times, Carrie Schneider, contribuyó a este informe).

