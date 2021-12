McPeek comprando menores en Argentina

Más que cualquier gran entrenador en el juego, Ken McPeek siempre piensa fuera de la caja. Está en ello de nuevo. McPeek se encuentra en medio de un viaje de tres días a Argentina, donde compra todos los años.

No es raro que los entrenadores estadounidenses compren bebés durante todo el año en el extranjero, pero hacerlo en el hemisferio sur a menudo es un territorio no reconocido. Esto se debe a que los caballos del hemisferio sur nacen principalmente en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Para los propósitos de las carreras estadounidenses, cumplen un año cada 1 de enero, lo que significa que se considerarán niños de 2 años cuando tengan 13 o 14 meses. Esta es una gran desventaja para un caballo joven, y es posible que no pueda hacer frente hasta los 4 años.

«Estos son caballos con los que hay que tener mucha paciencia», asintió McPeek.

Esta no es la primera vez que McPeek compra caballos jóvenes en América del Sur. Compró Einstein (Brz) (gastar un dólar) durante un año en una subasta en Brasil en 2003. Entrenada por Helen Pitts y dirigida por McPeek, Einstein, hizo su debut en el otoño de su tercer año en Keyland. Ganó cinco acciones de Grado I y ganó $ 2.9 millones.

Regresó después de tantos años debido a la fortaleza del dólar estadounidense frente al peso argentino. Un dólar estadounidense equivale a 101,72 pesos.

«El dólar estadounidense está ahora muy fuerte frente al peso argentino, por lo que puede haber algunas compras de valor real», dijo McPeek. «El dólar es muy fuerte, es un mercado de compradores».

No hay grandes ventas anuales en Argentina en este momento. En cambio, McPeek va de granja en granja para comprar caballos en forma privada. Dice que esta es una práctica común en Argentina. Planea visitar seis granjas antes de regresar a Estados Unidos el jueves.

“Vemos las mejores granjas de cría aquí”, dijo el lunes. “Aún no hemos decidido qué vamos a comprar, pero hoy vi a niños de más de 100 años. En algunas de las fincas que estamos viendo hay caballos de altísima calidad.

Hasta el lunes, aún no ha decidido cuántos caballos va a comprar ni cuánto va a gastar. La mayor parte es la cantidad de caballos que vio y marca suficientes casillas.

«Si miras al caballo al que llamo ‘caballo guau’, el caballo que puede correr a cualquier parte, preguntaremos el precio», dijo. “Veamos si encajan donde valoramos al caballo. Si el mercado se encuentra con usted, haga negocios. Si no es así, no es así. Einstein fue un caballo excepcional. Eso es lo que buscamos aquí, caballos excepcionales.

McPeek dijo que el envío desde Argentina a Estados Unidos cuesta entre $ 10,000 y $ 15,000 por caballo.

«Tienes que tomarte tu tiempo con estos caballos», dijo. “No comenzarán a prepararse en Estados Unidos hasta el próximo otoño. Deberían comenzar a correr contra caballos mayores que ellos. Lo que he descubierto es que un buen caballo puede manejarlo, no la persona promedio.

Con el tiempo, el hemisferio sur atrapará caballos.

“El tiempo extra que tiene para darles le costará más, pero también obtendrá un mejor valor que pagar más por el caballo en 2 años de venta”, dijo McPeek. “Si estos caballos fueran caballos de ganado, serían caballos de ganado. Si fueran reclamantes, serían reclamantes.

McPeek fue uno de los primeros entrenadores estadounidenses en enviar caballos a Europa para las carreras. Fue en contra de la sabiduría convencional Paracaidista suizo (Temerario) A lo largo de su vida, corrió dos veces contra hombres y ganó GI Preakness S. con él. Hay muchos ejemplos de él que demuestran que no es necesario gastar siete cifras para llevar una estrella a las ventas año tras año. No tuvo miedo de lanzar un tiro de 70-1 en una gran carrera, por eso ganó el GI Belmont S.C. de 2002. சரவா (Enseña otra vez). Ahora compra anuales del hemisferio sur.

«Espero que haya un buen caballo disponible en cualquier lugar», dijo. «A veces tienes que hacer un esfuerzo adicional para encontrarlos».