‘No al FMI’: miles protestan en Argentina contra acuerdo de deuda

BUENOS AIRES, 8 feb (Reuters) – Miles de argentinos marcharon el martes por las calles de Buenos Aires para protestar contra un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renovar más de 40.000 millones de dólares de deuda que el país no puede pagar.

Los manifestantes desfilaron por la capital con pancartas que decían «no a pagarle al FMI» y «no a un acuerdo con el FMI», una señal de la creciente tensión en la nación sudamericana por el acuerdo tentativo alcanzado a fines del mes pasado.

Argentina y el FMI anunciaron un avance en las conversaciones a fines de enero para renovar un préstamo fallido de 2018, que retrasaría los pagos de la deuda pero implicaría compromisos para cumplir con ciertos objetivos económicos acordados con el prestamista. Lee mas

Ese acuerdo aún necesita detalles resueltos y aprobados tanto por el Congreso de Argentina como por el directorio del FMI.

«No al trato del gobierno con el FMI», dijo Celeste Fierro, líder de la protesta, con una camiseta que decía «las estafas no se pagan».

“Quieren que paguemos con más ajustes (fiscales), con más precariedad y sacándonos más, por eso no podemos permitir el sometimiento de nuestro pueblo a los designios del FMI”.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, dijo la semana pasada que si bien se había llegado a un acuerdo en principio con Argentina sobre un nuevo préstamo standby, aún quedaba «trabajo duro». Lee mas

En Argentina, han aparecido divisiones en la coalición peronista gobernante sobre el acuerdo, y un destacado legislador renunció a su cargo en el Congreso en oposición a él. Lee mas

Juan Carlos Giordano, representante de un grupo de izquierda en la marcha, dijo que el acuerdo de la deuda era similar a hacer que la clase trabajadora pagara la factura y que los fondos deberían usarse para sacar a la gente de la pobreza.

“El objetivo es defender los salarios, defender el trabajo para que el dinero vaya a combatir los males sociales”, dijo, culpando al gobierno anterior del conservador Mauricio Macri por asumir la deuda con el FMI.

«Estamos marcando un camino. El camino de la no sumisión, no a la resignación y no al FMI».

Información de Miguel Lo Bianco y Horacio Soria; Escrito por Adam Jourdan; Editado por Robert Birsel

