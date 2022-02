Phil Mickelson se disculpa por los comentarios de la Super Golf League, se centrará en los «mejores intereses del golf»

Phil Mickelson Tuiteó una disculpa el martes diciendo que lamentaba los comentarios recientes que hizo sobre el PGA Tour y los organizadores de la liga separatista financiados por Arabia Saudita.

«Si bien ahora no lo parece debido a mis comentarios recientes, mis acciones durante este proceso siempre han sido con los intereses del golf, mis compañeros, patrocinadores y fanáticos». Libros de Mickelson. “Está el tema de compartir comentarios informales fuera de contexto y sin mi consentimiento, pero el mayor problema es que he usado palabras que no reflejan mis verdaderos sentimientos o intenciones.

«Fue imprudente, ofendí a la gente y lamento profundamente mi elección de palabras. Estoy muy decepcionado y haré todo lo posible para reflexionar y aprender de esto».

Mickelson, de 51 años, causó revuelo la semana pasada cuando el autor Alan Shipnock publicó un extracto de su próxima autobiografía no autorizada del seis veces protagonista. En el extracto publicado en Fire Pit Collective, Mickelson calificó a los saudíes de «intimidantes», pero dijo que estaba mirando más allá de su controvertida historia de abusos contra los derechos humanos para ganar influencia en el PGA Tour.

Mickelson indicó que se tomará un tiempo fuera de la gira. Se ha saltado los últimos cuatro eventos.

«Durante los últimos 10 años, sentí que el estrés y la tensión me afectaban lentamente a un nivel más profundo», escribió. «Sé que no he estado en mi mejor momento y necesito desesperadamente un tiempo libre para priorizar a los que más amo y trabajar para ser el hombre que quiero ser».

En el podcast del grupo Fire Pit, Shipnuck dijo que Mickelson se acercó a él para hablar sobre el PGA Tour y otros temas en noviembre. Shipnock dijo que Mickelson nunca dijo que su discusión no fuera publicable o solo para fines de antecedentes, y sabía que se usaría en su libro.

La Super Golf League está financiada y afrontada por el Fondo de Inversión Pública del Reino de Arabia Saudí greg normando. Ella estaba tratando de robar a muchos de los mejores jugadores del PGA Tour, pero muchos prometieron su determinación de continuar en el Tour.

«Mi experiencia con LIV Golf Investments ha sido muy positiva», escribió Michelson. «Pido disculpas por todo lo que dije que fue sacado de contexto. Las personas específicas con las que he trabajado son visionarios y simplemente me apoyan. Lo más importante es que aman el golf y comparten mi viaje para mejorar el juego».

Mickelson lidera la carga de la liga separatista propuesta, que tenía la intención de comenzar a jugar este verano, incluidas 10 ligas en los EE. UU.

«El golf necesita un cambio urgente, y el cambio real siempre está precedido por la agitación», escribió Michelson. «Siempre he sabido que las críticas vendrán con la exploración de algo nuevo. Sigo eligiendo ponerme al frente de esto para inspirar el cambio y recibir golpes públicos para trabajar detrás de escena».

Mickelson, quien se convirtió en el campeón mayor de mayor edad en la historia cuando ganó el Campeonato PGA 2021 a la edad de 50 años, ha sido fuertemente criticado por los jugadores del PGA Tour, incluidos Rory McIlroy Y el justin thomas.

“No quiero patear a alguien mientras está cayendo visiblemente, pero pensé [Mickelson’s comments] «Eran ingenuos, egoístas, arrogantes e ignorantes», dijo McIlroy. Fue tan increíble y decepcionante. triste. Estoy seguro de que está sentado en casa reconsiderando su situación y hacia dónde se dirige desde aquí».

Mickelson dijo que le dio a sus patrocinadores, incluidos Callaway y Amstel Light, la oportunidad de interrumpir su relación con él. KPMG se convirtió en el primero en anunciar la terminación de su asociación con Mickelson, una decisión que la compañía dijo que era recíproca. “Le deseamos lo mejor”, dijo KPMG en un correo electrónico a The Associated Press.

«Cometí muchos errores en mi vida y muchos de ellos se han compartido con el público», escribió Michelson. «Mi objetivo no era lastimar a nadie, y lo siento por las personas a las que he afectado negativamente. Siempre se ha tratado de apoyar a los jugadores y agradezco a todas las personas que me dieron el beneficio de la duda».

En este informe se utilizó información de Associated Press.