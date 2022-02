Rameshappu Pragnananda vence al Campeón Mundial de Ajedrez Magnus Carlsen

Carlsen todavía está en competencia, que dijo que ha sido más difícil debido a los síntomas persistentes de la reciente infección por Covid-19.

«Fue un poco mejor hoy», dijo Carlsen a Chess24. los lunes«Pero durante los dos primeros días sentí que estaba bien, pero no tenía la energía, lo que me dificultaba concentrarme porque cada vez que intentaba pensar, me equivocaba».

Esta no era la primera vez que Carlsen interpretaba a Praggnanandhaa, quien se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia cuando tenía diez años y se convirtió en gerente senior a los doce.

Carlsen derrotó a Prajnanandha en enero, un mes después de que la FI invitara a Prajnanandha a Da el primer paso festivo En el partido por el campeonato mundial entre Carlsen e Ian Nepomnyashchi, el jefe de Rusia. Carlsen ganó su quinto campeonato mundial consecutivo en ese torneo.

Después de que Praggnanandhaa derrotó a Carlsen esta semana, dijo tiempos de la india Ha recibido mensajes de felicitación de todo el mundo, lo que le ayuda a comprender el significado de lo que ha logrado.

“Cuando era un niño que practicaba deportes, admiraba a Magnus”, dijo Bragnananda. «Siempre puedo volver a este juego y buscar confianza cuando la necesite en el futuro».