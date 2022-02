Sharon Osbourne en un discurso ofensivo lascivo contra CBS y ‘nunca vuelvas’ en The Talk

Sharon Osbourne reveló que no tenía interés en dejar The Talk el año pasado y dijo que «nunca volvería a este programa».

sharon osbourne Deje que sus sentimientos por CBS se conozcan alto y claro en un estallido de odio hacia la cadena luego de su salida de The Talk el año pasado.

La presentadora, de 69 años, dejó el programa de entrevistas de EE. UU. en marzo del año pasado después de las acusaciones de ser racista en el aire, una acusación que la Sra. O ha negado con vehemencia.

Y ahora, casi un año después, está claro que Sharon no ha perdonado a la red por su trato durante el incidente.

Cuando es preguntado por un TMZ Si volverá a unirse al programa después de todo lo que sucedió, dijo que no en términos inequívocos.

Sharon criticó: «Nunca volveré a este programa de nuevo».

Confirmando la razón, dijo: «Porque CBS absorbe mucho tiempo ***».

El reportero continuó preguntando si Sharon pensaba que era justo echarla del programa, a lo que ella respondió de forma más conservadora.



imagen: CBS)



«Escucha, no me importa. Sinceramente, no me importa. No es como si lo necesitara», agregó.

Los fanáticos de la estrella estarán felices de saber que aún no planea retirarse. Cuando se le preguntó si planea poner los pies en alto, confirmó: «¡F *** no!»

Después de su pelea en el aire el año pasado, CBS confirmó por primera vez factor X La partida del juez en un comunicado puso aún más el programa en una pausa a corto plazo.

La red dijo en ese momento: «Sharon Osbourne ha decidido dejar The Talk.

“Los eventos de la transmisión del 10 de marzo fueron perturbadores para todos los involucrados, incluida la audiencia que estaba viendo en casa.

Como parte de nuestra revisión, llegamos a la conclusión de que el comportamiento de Sharon hacia sus anfitriones durante el episodio del 10 de marzo no estuvo en línea con nuestros valores en un lugar de trabajo respetuoso.

«No encontramos evidencia de que los ejecutivos de CBS orquestaran la discusión o sorprendieran a ninguno de los anfitriones», agregó.

«Al mismo tiempo, reconocemos que los equipos de la cadena y del estudio, así como los curadores del programa, son responsables de lo que sucedió durante esa transmisión.

«También quedó claro que los coanfitriones no estaban debidamente preparados por el personal para una discusión compleja y delicada relacionada con la raza».



imagen: CBS)



A principios de este mes, Sharon insinuó su regreso y reveló que hay un nuevo proyecto en camino, pero no ha renunciado a nada más.

tomar para GorjeoLa estrella nacida en Brixton subió un video donde se la puede ver con su perro mascota.

Ella le dijo a sus fanáticos: «Estoy diciendo Feliz Año Nuevo ahora porque no lo hice antes, porque no quería usar mi viejo iPhone y hablar con nadie, no tenía ganas».

Sharon luego anunció que su regreso estaba planeado y dijo: «Quiero compartir que he firmado para presentar un nuevo programa de televisión, que comenzará muy pronto y no podría estar más feliz».

¿Tienes una historia para vender? Contáctenos en [email protected] o llámenos directamente al 0207 29 33033.