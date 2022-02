Si iMessage corta ambos extremos de tus tweets, no estás solo

El jueves, escribí que Twitter ha estado pasando por febrero después de experimentar problemas Por segunda vez en una semanaY el viernes, la compañía estaba lidiando con un extraño error en iMessage. Si está utilizando un dispositivo Apple y envía un Tweet a su amigo en un dispositivo Apple, el primer y el último carácter no aparecerán en el Tweet. como reportado por 9to5MacA las vistas previas de los tweets enviados a través de iMessage parece que les faltan el primer y el último carácter del tweet, lo que hace que se lea de forma extraña.

yo y otro borde El escritor también probó este error. Así es como la aplicación Apple Messages en iPhone, Mac y Apple Watch muestra un tweet que escribiste ayer:

Esto es lo que tuiteas hecho ayer En realidad se parecía a:

Al acceder al comentario, la portavoz de Twitter, Stephanie Cortez, dijo originalmente que el error se había solucionado, pero resultó que ese no era el caso. Cortez dijo poco después de que se publicó este artículo por primera vez que la compañía estaba al tanto del problema y estaba considerando una solución. . Cuando me registré el viernes por la noche, se solucionó el error en todos mis dispositivos. Apple no respondió a una solicitud de comentarios.

Actualización 18 de febrero, 10:15 p. m. ET: El error se solucionó para mí en mis dispositivos.