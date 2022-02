Sony mueve ‘Oh Hell No’ se mueve fuera de horario, confirma ‘A Man Named Otto’ para Navidad – Fecha límite

Sony reveló una serie de cambios en la fecha de lanzamiento esta noche, incluida la comedia de Jack Black. Oh diablos, no Fuera de la mesa, saliendo con Sandra Oh imagen de terror Nación Para el próximo mes y confirmar la nueva versión liderada por Tom Hanks Un hombre llamado Otto Para el día de Navidad, como Fecha límite informada la semana pasada.

El estudio también dijo esta noche que la película biográfica de Whitney Houston quiero bailar con alguien Protagonizada por Naomi Aki, se estrenará dos días antes de lo previsto, ahora el miércoles 21 de diciembre, y se ha trasladado al thriller de ciencia ficción de Sam Raimi, Adam Driver. sesenta y cinco Se remonta casi un año al 14 de abril de 2023. Se fijó el 29 de abril.

Etapa 6 Nación – Una palabra coreana que significa «madre» fue identificada el 18 de marzo, dentro de un mes. La foto de la escritora y directora Iris Kee Shim sigue a Amanda (Oh) y su hija (Phivel Stewart) viviendo una vida tranquila en una granja estadounidense. Pero cuando los restos de su madre separada llegan de Corea, Amanda se ve atormentada por el miedo de convertirse en su madre.

La película tiene cita con otros dos estrenos de gran calado: el drama familiar de Lionsgate chico irrompible A24 Espectáculo de terror X.

Kasi Lemmons dirige quiero bailar con alguien De un texto escrito por Anthony McCarten. Se centra en la vida y la carrera del mediapunta de Houston y también está protagonizada por Stanley Tucci, Naissa Williams, Clark Peters, Tamara Toney y Ashton Sanders. La película biográfica musical se traslada a un programa de dibujos animados de Mario Brothers de Illumination/Universal protagonizado por Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy y otros.

Mark Foster dirige y David Magee guiones Un hombre llamado Otto, Una nueva versión del éxito sueco Un hombre llamado Ove. Hanks es Otto, un viudo enojado y aislado que pasa momentos difíciles para todos en su vecindario mientras la observa como un halcón. Justo cuando parece haber renunciado finalmente a la vida, se desarrolla una amistad poco probable y vacilante con sus nuevos vecinos.

La competencia de comedia de apertura el 25 de diciembre es Margot Robbie-Brad Pitt de Paramount ambientada en la década de 1920. Babilonia.

Escrita y dirigida por Scott Beck y Brian Wood sesenta y cinco, Del producto Remy. Ariana Greenblatt y Chloe Coleman también protagonizan la imagen, cuyas tramas aún se mantienen en secreto.

Oh diablos, no Black interpreta a Sherman, el hombre que se enamora de la madre de Will, quien solo tiene una cosa que decir al respecto: Oh, no. Ice Cube se ha unido para coprotagonizar la comedia del director Kitao Sakurai escrita por Scott Armstrong, Tracy Oliver, Jessica Gao y Rodney Rothman.

Aquí están todos los cambios anunciados esta noche:

Un hombre llamado Otto (Columbia Pictures) – 25 de diciembre

Quiero bailar con alguien (TriStar Pictures) – 21 de diciembre (fue el 23 de diciembre)

65 (Columbia Pictures) – 14 de abril de 2023 (era el 29 de abril de 2022)

La Nación (Fase Seis) – 18 de marzo de 2022

Oh Hell No (Columbia Pictures) – Fecha por determinar (era el 17 de junio)