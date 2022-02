Stephen Curry llega a los 16 segundos para ganar el premio al Jugador del Año del Juego de Estrellas; LeBron James ganador del juego de uñas

CLEVELAND – Los dos niños de Akron se robaron el espectáculo en el Sunday Night All-Star Game.

Stephen Curry Estuve en una clínica de tiro toda la noche, anotando 16 triples y anotando 50 puntos, mientras Lebron James Hizo un ridículo salto con una sola pierna para derrotar al equipo Durant de LeBron 163-160.

En una noche en que la Asociación Nacional de Baloncesto honró a los 75 mejores jugadores, dos de ellos, Curry y James, realizaron actuaciones dignas de la ocasión.

“Sí, le dije en el campo después del juego que fue un final perfecto”, dijo Curry, quien fue nombrado Jugador del Juego. «Estaba persiguiendo dos o tres puntos extra. Creo que Demar [DeRozan] Golpea un gran tiro, y luego [James] Salió y golpeó el ganador del juego.

«Fue una especie de final perfecto. Obviamente obtuve al mejor jugador; jugué muy bien toda la noche. Se llevó la victoria del juego. Toda nuestra historia de la serie y las relaciones con Akron, y todo ese tipo de información sobre cómo fue, así que era bonito, inexplorado de otra manera.

«Está justo en la nariz de cómo debería ir».

Curry, quien rompió el récord de la NBA en triples a principios de esta temporada, convirtió 16 triples, lo que sería la mayor cantidad en cualquier juego en la historia de la NBA, y rompió el récord anterior del Juego de Estrellas. nueve. Después de establecer el récord de la primera mitad con ocho triples, Curry tuvo a la multitud, que abucheó ruidosamente a la estrella de los Golden State Warriors antes del partido, cuando anotó cinco triples consecutivos al comienzo del tercer cuarto, incluido uno de tres. posesiones consecutivas.

Luego conectó su decimoquinto No. 3, más de lo que nadie había logrado en cualquier juego de la NBA, al final de una secuencia de pases que lo vio pasárselo a James, quien lo lanzó a Nicolás Jokicquien paso a Giannis Antikonmo, quien luego lo convierte en Carrie en la esquina. Curry luego lo dejó volar y se dio la vuelta para celebrar antes de que el balón cayera suavemente a través de la red.

Durante el siguiente tiempo muerto, Curry dijo al micrófono que estaba usando para TNT: «¿Alguien puede decirme cuál es el récord de puntos?».

Al final, Curry «solo» anotó 50 puntos: fallar dos de sus triples en el último cuarto le habría permitido superar los 52 puntos. antonio davis Estableció el récord en 2017, antes de que James terminara la competencia con su daga Zach Lavigne.

«No podría haberlo soñado», dijo James sobre golpear el ganador del partido. «No podría haber soñado con este momento mejor que la realidad que acaba de pasar. Para mí volver aquí, como sigo diciendo, 35 minutos [north] Creciendo aquí en Akron, Ohio, ganando el Juego de Estrellas, mi actor y yo estábamos en la parte de atrás, viendo el Juego de Estrellas. Recuerdo que hace 25 años teníamos 12 y 11 años, deseando tener la oportunidad o los medios para llegar a Cleveland y ver a algunos de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos porque nos inspiraron mucho.

«Para mí estar aquí hoy, para mi mejor amiga aquí, y para mi esposa, mis hijos y mi familia, mi mamá. Hay tantas personas que me han visto crecer desde una niña pequeña hasta lo que soy hoy. No podría incluso, no podía imaginar ese momento mejor».

Las hazañas de James y Curry, así como de Antetokounmue, quien fue el único jugador en cualquier equipo que jugó algún tipo de defensa durante largos períodos de la noche, coincidieron con la celebración del 75 aniversario de la NBA, en la que la liga honró a los 75 mejores jugadores. en su historia. Se tomó una gran foto grupal de quienes asistieron dentro del ring antes del inicio del partido.

Luego fueron honrados durante el medio tiempo con una gala organizada por el director ganador del Premio de la Academia Spike Lee, que incluyó un video narrado por el actor ganador del Premio de la Academia Forest Whitaker, y luego vieron a cada jugador ser honrado con una posición, comenzando con los atacantes, seguido de los centros y finalizando. con los guardias. El último jugador anunciado fue Michael Jordan, quien recibió la mayor ovación esa noche.

“Ser parte de los 75 mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos me lleva de vuelta a mi infancia, creciendo en Spring Hill y grabando todas mis inspiraciones en mi pared, Allen Iverson, Jason Kidd, Gary Payton, Michael Jordan, Magic Johnson, Oscar Robertson”, dijo James. «Ver a estos muchachos hoy y luego estar en el escenario con estos muchachos… Ustedes no entienden.

«Estoy tratando de hacerte entender tanto como puedo, pero eso es una locura».

El juego en sí usó el formato utilizado por primera vez en Chicago hace dos años, Elam Ending, que trajo el mismo nivel de intensidad y competencia a sus últimos momentos este año como lo hizo en su debut.

Después de que los dos equipos jugaron cada uno de los primeros tres cuartos con fines benéficos (el ganador ganó por separado $100,000 para su caridad (el equipo LeBron juega en el programa I Promise Scholars Program de Kent State y el equipo Durant juega en el Great Cleveland Food Bank), jugaron el cuarto cuarto con una puntuación objetivo.

Durante las presentaciones, no fue una sorpresa que James, quien creció 40 millas al sur en Akron, Ohio, recibiera una gran bienvenida de la multitud que jugaba frente a 11 de sus más de 18 temporadas en la NBA, dejando escapar un gran rugido. y levantando los brazos hacia los fans mientras lo hacían.

También se esperaba que las estrellas de Golden State fueran honradas el domingo por la noche: Carrie, quien jugó, y Dramond Verdeque no lo hizo, fue abucheado después de que James y los Cleveland Cavaliers jugaron cuatro años consecutivos en las Finales de la NBA, de 2015 a 2018, ganando tres de ellos.

LeBron ganó el primer cuarto 47-45, gracias a Luka Doncic Anotando los últimos seis puntos para el equipo. El equipo de Durant remontó y ganó el segundo cuarto 49-46, a pesar de que Curry anotó ocho triples en la primera mitad, para tomar una ventaja de 94-93 al final de la primera mitad. Luego, los dos equipos empataron en el tercer cuarto gracias a una fuerte jugada defensiva de Antetokonmo al final del cuarto.

Eso dejó el marcador en 139-138 a favor del equipo de Durant que se dirige al cuarto lugar, lo que significa que el puntaje objetivo era de 163 puntos, 24 más que el total del líder del equipo después de tres, en un guiño al difunto Kobe Bryant, y al torneo final de James. preparación después Joel Embiid Antetokounmpo intercambió canastas a lo largo del último cuarto.

«Solo estaba tratando de ganar», dijo Antetokonmo. «Soy muy competitivo. Una especie de juego de estrellas, no fue hecho para mí. Obviamente, vengo aquí y trato de disfrutar el juego tanto como puedo, pero no sé cómo no tener dificultad. Me da pavor caminar porque siempre trato de caminar a toda velocidad sin importar lo que haga porque esa es la forma: qué tipo de jugador soy».

Por segundo año consecutivo, el equipo de Durant se quedó sin su capitán, como Kevin Durant No pudo jugar el partido del domingo debido a un esguince en el MCL que lo mantuvo fuera de acción durante el último mes. Durant originalmente estaba programado para asistir al partido, a pesar de su lesión, pero no sucedió luego de la muerte de su abuela este fin de semana. verde (espalda, pantorrilla) y james endurecer (tendón de la corva) también se perdió el partido debido a una lesión, con bola de lamilloY el dignidad murray Y el garret allenrespectivamente, se explotan para servir como sustitutos de la misma.

donovan mitchell Anunció solo dos horas antes de su sugerencia del domingo que tampoco jugaría, debido a una enfermedad de las vías respiratorias superiores que le impidió participar en nada el sábado y, en última instancia, en el Juego de Estrellas en sí. cris paulMientras tanto, se perderá las próximas seis a ocho semanas, al menos, después de sufrir una fractura por avulsión en el pulgar derecho en la victoria del miércoles sobre los Houston Rockets. Sin embargo, a pesar de esa lesión, Paul jugó poco más de dos minutos en el primer cuarto del partido del domingo y falló su único tiro (bandeja izquierda) antes de quedarse fuera toda la noche.

El equipo de LeBron ha mejorado a 5-0 desde que la NBA se alejó del formato tradicional Este-Oeste para el Juego de Estrellas en 2018 y, en cambio, adoptó la configuración actual de obtener los mejores votos de cada uno de los equipos del draft de la conferencia de los restantes del juego. 22 participantes.

Pero el fervor competitivo que se prolongó hasta la última campanada resumió cómo el cambio de formato insufló nueva vida al evento.

«Creo que sí», dijo el entrenador de los Suns, Monty Williams, quien entrenó al equipo de LeBron, después del partido cuando se le preguntó si la nueva fórmula funcionó. «Creo que incluso antes del último período hay un nivel de competencia que no has visto antes.

«Los muchachos quieren ganar en el cuarto. Quieren cambiar sus vidas con ese dinero. Y estamos en los rallies, hablamos de ganar el cuarto, no estamos fuera ganando, y en el último cuarto, eso es NBA». baloncesto, y tienes lo mejor de lo mejor».

«Miras el bloqueo de Jarrett sobre Joel, esa fue una jugada en horario de máxima audiencia, Giannis robando, el tiro de LeBron. Steve hace 50. No juegas así si estás caminando».