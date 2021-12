Vitalik Butter habla a Argentina: «La descentralización va más allá del dinero»

Se dice que Vitalik Putter viajó a Buenos Aires para experimentar inflación directa. La comunidad Ethereum de Argentina abrazó al Creador y lo trató como a un rey. Las fotografías de Vitalik de los políticos y tecnócratas del país están inundando las redes sociales. Entonces, un rumor. El hombre estaba dispuesto a dar una conferencia gratuita si la comunidad podía crear el evento con la suficiente rapidez.

El público interesado reclamó 800 entradas virtuales en cinco minutos. Era cierto que estaban libres, pero la emoción estaba clara. Solo Dios sabe por qué, pero Vitalik entró al escenario con las sandalias de Butter. Hablaba rápido y de vez en cuando dejaba de pensar. Vitalik lanza los nombres de los proyectos relacionados con Ethereum como si nada hubiera pasado y todos en la audiencia supieran exactamente de qué está hablando.

Al comentar sobre la comunidad argentina de Ethereum, Vitalik dice: «Esto es más de lo que esperaba. Más de lo que he visto en el mundo». Clama por muchos proyectos que tienen raíces argentinas, como humanidades, nomix, openseppelin y clorosis.

Luego, lanzó una oración que llegó a los titulares. Según el creador de Ethereum, Argentina es un país con «baja capacidad estatal, pero muy alto potencial poblacional».

Aquí está el video completo:

¿Qué dijo Vitalik sobre el futuro de Ethereum?

Según la persona, «los DAO finalmente están listos para suceder». También predijo el crecimiento del popular servidor de nombres Ethereum ENS. Vitalik mencionó su nuevo mapa y sus ridículos rostros etiquetados: fusión, ascenso, franja, limpieza y derroche. Para obtener más información sobre esto, consulte un mapa que compartió recientemente en Twitter:

¡Feliz cumpleaños Lighthouse Chain! Aquí hay una hoja de ruta actualizada sobre dónde se encuentra el desarrollo del protocolo Ethereum y en qué orden. (Como todos los gráficos, espero que a este le falten muchas cosas, ¡pero cubre muchas cosas importantes!) pic.twitter.com/puWP7hwDlx – vitalik.eth (italVitalikButerin) 2 de diciembre de 2021

En general, Vitalik se trata de adaptación. Reconoció que hay muchos problemas con la cadena de bloques Ethereum, pero la gente trabaja en cada uno de ellos. Por ejemplo, prometió que Ethereum eventualmente cambiaría a un mecanismo de consenso de prueba de stock. Cuando eso suceda, «eliminarán la infracentralización», dijo Vitalik. También pidió a todos los desarrolladores de billeteras que aceptaran el desafío. “Estamos en 2022, podemos descentralizar y usar Ethereum. Vamos a hacerlo. «

Hablando de descentralización, el creador de Ethereum compartió sus puntos de vista al respecto. Según él, esta opinión no significa que no haya líderes. Esto significa que esos líderes no pueden tomar decisiones unilaterales y deben trabajar para ganarse el respeto de todos. Hay estructuras en las que pueden surgir nuevos líderes. Considera que un proyecto necesita una perspectiva positiva y que «Ethereum se ha generalizado cada vez más con el tiempo».

Más tarde, Vitalik le dio al título de este artículo la frase: «Creo que el valor de la monetización va más allá del dinero». Frase que resume los protocolos de Ethereum.

ETH price chart for 12/26/2021 on Bitfinex | Source: ETH/USD on TradingView.com

¿De qué más hablaron?

Además de Ethereum, los anfitriones y Vitalik discutieron varios temas como la propiedad del área (propiedades), las tecnologías de extensión de vida, cómo las cadenas de bloques pueden contribuir a la evolución de las redes sociales y la neutralidad confiable. Según el creador de Ethereum, las redes sociales pueden evitar una tendencia moderada centralizada al promover el buen comportamiento y castigar a los malos actores a nivel ético.

En general, el hombre es un futurista y cree que la tecnología resolverá y resolverá la mayoría de los problemas.

¿Qué se necesita para que Ethereum falle?

El equipo de producción planteó preguntas a través de Twitter utilizando el hashtag #AskVitalikBA. La persona en el título recibió esta respuesta:

«Si Ethereum no logra escalar, Ethereum ciertamente fallará. Si Ethereum logra escalar y se centraliza, creo que también fallará.

No solo eso, lo invitaron a hablar sobre NFT. Vitalik está de acuerdo en que proporcionan un modelo comercial para el arte, pero cree que deben mantener un ciclo completo antes de que puedan considerarse exitosos. ¿Pueden los NFT sobrevivir en el mercado bajista? Él cree que las NFT se beneficiarán al descubrir cómo combinar funciones adicionales con los creadores.

Resultados y negocio

El creador de Ethereum es un hombre interesante. Mantuvo a la audiencia comprometida todo el tiempo y finalmente recibió un aplauso. Y un sombrero. Y una variedad de regalos. Unos días después, un emprendedor instaló una tienda en línea, además del reloj que Vitalik usó en el evento.

Todavía no hemos empezado y alguien ya está vendiendo ropa. ItalVitalikButerin ⁇ pic.twitter.com/xx9zM1SuiW – steEstebanCervi 23 de diciembre de 2021

La gente de Argentina es rápida.

Featured Image: Vitalik on stage in Buenos Aires | Charts by TradingView