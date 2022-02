Antonio Brown tomó fotos de Tom Brady, Bruce Aryan y Boxy en su última publicación en las redes sociales.

el nuevo¡Ya puedes escuchar los artículos de Fox News!

antonio moreno Publicado por Bucaneros de la bahía de Tampa Casi dos meses después, pero el ex receptor abierto All-Pro todavía está tomando las decisiones en la organización, el entrenador en jefe Bruce Arians y el ex mariscal de campo. tom brady En su cuenta de redes sociales.

El lunes, Brown publicó una foto de lo que parecía ser una resonancia magnética o una radiografía de su tobillo lesionado, y decidió criticar a Boss, entrenador y futuro mariscal de campo del Salón de la Fama en el camino.

“Intentaron lastimarme intencionalmente”, escribió Brown. «Me envió allí después de que supe que todavía tenía dolor. Tom [Brady] Dijo que te lo tiraría si venías a jugar duele. He venido. No lo tiró. Imagina que te lastimas y tienes que jugar con esto y también mentir (sic). Si no puedo correr con esto, dijo el entrenador, sal de aquí. F – k Todo lo que tienes es MF. caint (sic) todavía me detiene nfl. «

Desde que Brown fue cortado por los Bucs, el drama aún no ha desaparecido.

Brown insistió en que Arians lo hiciera jugar con su tobillo lesionado, pero el entrenador negó sus acusaciones. Arianes también aseguró que su revolución vino porque no le salió el fútbol en el partido contra Jets de Nueva York.

A finales de enero, Brown dijo de « Enviar un podcast completo «Ese Brady solo era su amigo porque es bueno jugando al fútbol.

“Para mí, un amigo es alguien que te apoya”, dijo Brown en ese momento. «No todos en los deportes serán tus amigos. Mi amigo Tom Brady, ¿por qué? Porque soy un buen jugador de fútbol. Necesita que juegue fútbol. Las personas tienen diferentes significados de lo que es la amistad».

Brown también se preguntó por qué no recibió más dinero de los Bucs si Brady realmente estaba tratando de ayudarlo a prosperar en la organización. También acusó a los Bucs de darle $200,000 para tratamiento de salud mental.

El futuro de Brown en la NFL sigue sin estar claro. Fue visto por última vez en el Super Bowl con Kanye West, con quien se asoció para lanzar Donda Sports Brand.