OnePlus 10 Pro se parte por la mitad en la prueba de durabilidad de JerryRigEverything

OnePlus 10 Pro está disponible en China, y mientras está allí Algunas especificaciones claveIncluyendo un procesador Snapdragon 8 Gen 1 y una batería de 5000 mAh, resulta que podría no ser el teléfono más duradero del mercado. El YouTuber Zack Nelson, creador del popular canal JerryRigEverything, sometió al OnePlus 10 Pro a su habitual prueba de durabilidad y, cuando presionó el centro del teléfono para tratar de doblarlo, casi se partió por la mitad.

Compruébelo usted mismo: comienza la prueba de flexión de parte del video son las 6:57 (Aquí es donde debería comenzar el video incrustado a continuación).

Cuando Nelson presionó por primera vez el OnePlus 10 Pro, el vidrio trasero comienza a agrietarse y aparecen varias grietas debajo del teléfono Golpea la cámara como una chimenea. Cuando vuelve a presionar, esas grietas se convierten en una grieta completa, lo que hace que la parte superior del teléfono se vuelque.

Una vez que el OnePlus 10 Pro está completamente roto, Nelson rasga el resto del vidrio trasero para mirar el interior del teléfono. El teléfono descansa justo encima de la batería, y la ubicación de la celda de OnePlus, cuyo borde superior se alinea con el botón de volumen en el costado, parece haber ayudado a crear las condiciones perfectas para que Nelson lo rompa por la mitad con sus propias manos. También había una superficie exterior metálica más delgada alrededor del teléfono de lo esperado, lo que también podría permitir que el teléfono se agriete.

Si bien no está clara la razón exacta por la que el OnePlus 10 Pro se rompió cuando Nelson aplicó algo de fuerza, vale la pena señalar que estaba tratando de llevar el teléfono a sus límites estructurales. Es poco probable que muchos usuarios habituales intenten partir su teléfono por la mitad (no lo intente en casa).

Pero la prueba de Nelson muestra que el teléfono es propenso a dañarse cuando se dobla demasiado, algo que debe tener en cuenta si desea obtener uno para usted. OnePlus no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el video o si planea realizar algún cambio en el OnePlus 10 Pro para hacerlo más duradero.

OnePlus no es la única compañía que ha sido objeto de escrutinio por dispositivos fáciles de doblar. Algunos propietarios han informado que su iPhone 6 y 6 Plus está doblado. Incluso el borde Dan Seifert – Los documentos internos publicados como parte de una demanda revelaron que Apple sabía que los teléfonos eran más propenso a doblarse del iPhone 5S. En 2018, Nelson también descubrió que el iPad Pro se lanzó ese año. Se puede romper cuando se doblaY el teléfono ROG 5 de Asus No aguantó hasta bien entrado 2021Como para.