Argentina endurece su postura contra el FMI ante la crisis crediticia

Argentina ha reforzado su control sobre el FMI con un plazo de $ 45 mil millones para reconsiderar su deuda, insistiendo en que el prestamista con sede en Washington debería reducir las tasas que cobra y apoyar los planes económicos del gobierno para lograr el acuerdo.

Después de un año de debate interminable, una parte de los 19.000 millones de dólares que se reembolsarán en 2022, antes del reembolso de 2.800 millones de dólares al fondo, es menor que el tiempo anterior al vencimiento del reembolso de 2.800 millones de dólares. El gobierno peronista de Argentina dice que no pagará en medio de la crisis económica y no incluirá dinero para el FMI en el presupuesto del próximo año, en lugar de reestructurar el banco.

El ministro de Economía, Martin Guzmán, dijo al Financial Times que aunque su partido ha trabajado hasta ahora de una manera “muy constructiva”, “es importante que el Fondo Monetario Internacional haga más de su lado”.

“Esperamos que las partes interesadas apoyen el cambio de política [interest rate] Cargos adicionales que dañan la estabilidad macroeconómica de nuestro país y apoyan el plan macroeconómico propuesto por el gobierno.

El FMI ha dicho que continuará con un “diálogo activo y fluido” con Argentina sobre un nuevo plan, pero aún no ha acordado retirar aranceles adicionales.

Las reglas del FMI agregan una tarifa adicional de 2 puntos porcentuales para préstamos particularmente grandes en relación con la asignación del país prestatario o el capital en el fondo. Estas tarifas, diseñadas para fomentar un uso extenso y a largo plazo de los recursos del FMI, pueden aumentar hasta en 3 puntos porcentuales si la gran deuda persiste durante más de tres años.

Argentina es responsable de los cargos adicionales, pero hay Campaña para su eliminaciónSe oponen al trabajo del Fondo Monetario Internacional porque imponen multas en lugar de ayudar a países en situaciones económicas difíciles.

Sin embargo, funcionarios cercanos a las conversaciones dicen que muchos accionistas clave del FMI se oponen a la cancelación del recargo, señalando la historia de Argentina de pedir un trato especial y luego retroceder para decepcionar a los prestamistas. “No es el país en el que quieres hacer una excepción”, dijo un funcionario.

La responsabilidad del liderazgo argentino es elaborar un plan macro de pagos [the IMF debt] De nuevo, aún no lo han hecho.

Argentina también ha sido criticada por no proporcionar pronósticos confiables en áreas clave como la reducción del déficit presupuestario o la reducción de la inflación, que opera a más del 50 por ciento anual a pesar de los controles de precios y tipos de cambio impuestos por el gobierno.

Mark Stanley, quien fue nominado por Joe Biden como embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, dijo en una audiencia de confirmación en el Senado el martes que “Argentina. . . Las ruedas son un hermoso bus turístico que no funciona correctamente ”, agregó:“ La responsabilidad de la dirigencia argentina es elaborar un plan macro de pago. [the IMF debt] Una vez más, no lo han hecho “.

Después de Guzman Tengo un trato Con los prestamistas del sector privado reestructurando la deuda de $ 65 mil millones en agosto pasado, existe una creciente esperanza de que pronto se cumpla el acuerdo con el FMI. Esa esperanza se está evaporando en medio de los ataques hostiles del gobierno contra el FMI, el perpetuo villano de la política argentina.

“La retórica reciente contra el FMI antes de las elecciones es muy molesta”, escribió Siobhan Morden, directora de renta fija de Amherst Pierpont, en una nota reciente. “Sin embargo, el extremismo solo servirá para socavar y acelerar aún más el sentimiento de los inversores que ya son débiles. [dollar] Solicitud. . . Las conversaciones duras contra el Fondo Monetario Internacional y el aislamiento interno no son una estrategia viable a mediano plazo.

Consultado sobre las posibilidades de llegar al acuerdo con el FMI para marzo, Guzmán dijo: “Depende del apoyo de la comunidad internacional a la propuesta de Argentina y básicamente de lo que Argentina está proponiendo para poder refinanciar esa deuda”.

El gobierno argentino ha sido particularmente crítico con el préstamo atrasado del FMI de $ 57 mil millones otorgado al gobierno anterior de Mauricio Macri en 2018, diciendo que nunca debería desembolsarse porque fue financiado por viajes de capital y fue motivado políticamente.

Guzmán fue visto como uno de los ministros más moderados, pero con el apoyo del gobierno del presidente Alberto Fernández antes de las elecciones intermedias del 14 de noviembre, ha endurecido su retórica.

En declaraciones al FT, Guzmán culpó al FMI por la dificultad de Argentina para pagar el dólar, lo cual fue paradójico, diciendo: “El FMI entra en escena cuando hay un problema de pagos en un país …

En un foro público en Buenos Aires el fin de semana pasado, Guzmán sorprendió a los inversionistas cuando dijo que el préstamo del FMI “financió a Macri”. [re-election] Campaña ”, acusación generalmente vinculada a la facción radical del gobierno encabezada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Guzmán respaldó la decisión del gobierno de congelar los precios de más de 1.400 artículos para el hogar hasta el 19 de enero, y dijo que las empresas deberían tomar medidas cuando los líderes empresariales no logran llegar a un acuerdo voluntario para controlar los precios.

Cuando se le preguntó si sus puntos de vista económicos eran ahora similares a los de Kirschner, Guzmán restó importancia a las diferencias: “Claramente compartimos puntos de vista sobre el papel del gobierno en la recuperación económica y el desarrollo económico”.

Ignacio Labaqui, analista senior de Medley Global Advisors en Buenos Aires, dijo que la influencia y la credibilidad de Guzmán se habían “reducido drásticamente” en los últimos meses. “Se ha convertido en un político”, agregó Labaki, y agregó que el ministro ahora está más preocupado por mantener su trabajo.

“Guzmán perdió una oportunidad de oro para firmar un acuerdo con el FMI a principios de 2021. En el apogeo de la epidemia, la situación en Estados Unidos era difícil”, dijo un alto banquero en Buenos Aires. “En este momento, Argentina está más lejos de llegar a un acuerdo”.