PARIS – El extremo argentino Axel Mல்ல dijo esta semana que le gustaría aprovechar un cambio reciente en las reglas de clasificación para representar a los Estados Unidos en la Copa Mundial de Rugby 2023.

En noviembre, World Rugby cambió sus reglas, permitiendo que ambos países jugaran si los jugadores exigían un vínculo nacional confiable, como lugar de nacimiento, conexión familiar o residencia general.

M முller jugó para el equipo de Seven de Argentina en los Juegos Olímpicos de 2016, pero pasó una década de su infancia en Arizona.

«Mi sueño de niño era jugar en la Copa del Mundo de Rugby», dijo M முller a la AFP.

“Habiendo vivido allí durante 10 años, siento que Argentina es como un estadounidense.

«Tengo doble nacionalidad. Si hay una regla, tengo derecho a usarla para jugar para los Estados Unidos», agregó.

Después de aparecer en los cuartos de final contra Gran Bretaña, ganadora de la plata en Río, Mர்ller decidió firmar un contrato con el club francés Doloen para continuar jugando la forma corta del juego para Argentina.

En cinco años ha anotado 20 intentos en 100 apariciones en clubes para Doolon, Oyonax y ahora Prive, pero la federación argentina de rugby afirma haberle impedido jugar para los Poomas.

“Decidí en mi vida priorizar mi futuro”, dijo M முller.

«A la federación no le gustó que me fuera. Después de eso, la federación no estaba contenta a pesar de que fui seleccionado por el entrenador», agregó.

Este sábado, el enfoque de Mல்லMeller estará en recibir a los 14 líderes, el Bordeaux-Beckles, que jugará en la primera ronda de partidos de esta temporada por delante de la multitud reducida, con 5.000 para el Stade Amedee-Domenech con una capacidad de 16.000 debido a restricciones del virus de la corona.

Los campeones de Europa de 1997 están dos puntos por encima del puesto de play-off. Fueron eliminados después de perder ante Pavo el fin de semana pasado, pero solo han perdido una vez esta temporada.

“Creo que es importante tener el máximo número de seguidores detrás de nosotros”, dijo Möller.

«Estamos en un período que es un poco más suave con el club y el Gobierno. Necesitamos ser estrictos, jugaremos por nuestro futuro», agregó.