Argentina puede estar firmemente plantada en el nuevo mundo, pero la actitud meticulosa de sus enólogos y la creciente confianza en su oficio la han infundido en el mundo de los excelentes vinos a un ritmo impresionante.

El análisis del suelo, la selección de parcelas y la comprensión del cajón, especialmente en altitudes elevadas, ha avanzado a la velocidad del rayo en toda Argentina desde mediados de la década de 2000. Argentina ha hecho en dos décadas lo que partes del Viejo Mundo han hecho durante cientos de años. El ritmo de la innovación y la educación es único. Extraídos desde la década de 1990 hasta principios de la de 2000, los vinos de mermelada no duraron mucho. En su lugar están los vinos de precisión, controlados y conducidos por terrier, vinos de alta calidad capaces de mantenerse en el mejor mercado de vinos, en línea con la puntuación de la crítica.

Productores como Catena, Zuccardi y Luigi Bosca llevan mucho tiempo involucrados en la vinificación argentina. Pero también hay recién llegados (fundados a finales de los 90 hasta principios de los 2000) como Achaval Ferrer, Susana Balbo Wines, Mendel y Cheval des Andes en Mendoza. , Botacos Nomia y Botocas Chakra en el sur de la Patagonia, Colom y El Borvenir en el norte de Salta. Estos productores y muchos otros sientan las bases para el excelente futuro del vino de Argentina, que no solo mejora la calidad de todos los vinos argentinos, sino que también demuestra su potencial de envejecimiento.

«El cambio en la calidad y el estilo del vino argentino durante la última década es de hecho el resultado de un enfoque en Troyer: los enólogos que intentan expresar el clima bajo las banderas, dentro de las banderas y alrededor de las banderas, de la manera más obvia y realista. posible «, dice Amanda Barnes, autora. Guía de vinos de América del Sur.

«Hoy los vinos tienen una mayor pureza y se centran en la frescura, la expresión frutal y la longitud con precisión, lo que se traduce en vinos únicos y deliciosos para explorar».

Rebecca Palmer, compradora de vinos de Corney & Barrow, observa una tendencia similar, especialmente en lo que respecta a la forma en que hablamos de las regiones vitivinícolas argentinas. “Érase una vez Mendoza, y luego se convierte en una conversación sobre parcelas específicas con ciertas cualidades por el detalle del suelo, altura, etc., dentro de Yugo Altamira, Sauce, Qualtari y estas áreas”.

El cambio de estilo y de elaboración del vino permitió que los vinos argentinos brillaran más. Con mayor conocimiento, los viñedos se manejan con mayor precisión y cuidado, lo que permite a los enólogos expresar Terroir de manera más efectiva. Palmer dice que el bajo contenido de alcohol, la extracción más ligera y el roble más delicado, combinado con una mayor experimentación con varios utensilios como huevos de hormigón, barricas de roble grandes y viejas, crearon una «mayor sensación de frescura y equilibrio».

“Existe una importante investigación e inversión de las bodegas que ha permitido a los enólogos probar microespecificaciones, técnicas de microejes y maceración post-fermentativa”, dice. «Hemos visto mucho de este enfoque en las bodegas para las que trabajamos, como Achaval Ferrer y Ruga Malone, pero hay otras que traspasan los límites y trastocan la situación actual», dijeron los enólogos Matthias Ricitelli y los hermanos Michelini y otros. . .

La influencia externa es otro factor. “Este consultor incluye no solo a enólogos, sino a enólogos argentinos que elaboran platos al aire libre; Y el uso de este gran conocimiento para reflejar su propio paisaje y variedad ha mejorado significativamente la calidad y el impacto en el cultivo de la uva y la producción de vino «, explica Barnes».

Por supuesto, proyectos liderados por consultores extranjeros como el Clos de los Siete de Michel Rolland en el Valle de Uco y Luján de Cuyo y Vina Cobos de Paul Hobbes con viñedos en todo el Valle de Uco han mejorado el valor del excelente vino argentino. Cobos Marchiori de Paul Hobbes es uno de los viñedos individuales más valiosos de Argentina, Malpex, 1999, su primer jardín antiguo, y hoy el viñedo Marciori en Bertrial de Loujan de Guo también produce Cabernet Sauvignon y Chardonnay.

La posibilidad de envejecer

Demostrar la capacidad de los vinos argentinos para envejecer bien es una barrera que solo el tiempo puede resolver. Hay ejemplos de vinos maravillosos elaborados antes de la década de 1990, antes de los cuales se capturaba temporalmente demasiada extracción y demasiado alcohol. Palmer señaló el Lagarde Malbeck de 1982, que probó recientemente, como «como un pinot burdeos en su estructura y dimensión de bronceado ácido». Barnes nos insta a recordar las antiguas antigüedades de López y Weinert (30 – 50 años), que él dice que es «increíble». Pero estos vinos son muy escasos y suelen guardarse en bodegas, no en el mercado libre.

Desde mediados de la década de 2000 hasta finales de la década de 2000, los enólogos continuaron adhiriéndose al estilo y la calidad del vino, teniendo en cuenta la bodega y la capacidad de envejecimiento, y se centraron en la vinificación restringida de Torrey y muchos más. El potencial de envejecimiento de estos vinos recién ahora comienza a conocerse, con unas 15-20 antigüedades. «La revolución cualitativa y el cambio en la elaboración del vino realmente sucedieron hace dos décadas, así que todavía no he probado esa capacidad, pero estoy seguro de que está ahí», dice Barnes. Me detendré «.

Achaval Ferrer y Sewell des Andes son dos excelentes ejemplos, ambos establecidos a finales de los 90.

La colaboración entre Cheval des Andes, Terrazas de los Andes y Pierre Lurton del Cheval Blanc de Burdeos se estableció con el objetivo de llevar la filosofía enológica de Cheval Blanc, centrada en la bodega, a Argentina. Su etiqueta es la mezcla de Malbeck con Cabernet Sauvignon y Petit Vertote, cultivado en Los Computeros, Luzón de Guo, que se remonta a 2001.

Achaval Ferrer es conocido por sus mezclas tintas inspiradas en Burdeos de un solo viñedo de Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Frank de tres viñedos: Finca Bella Vista, Finca Mirado y Finca Altamera con sus. En 2011 recibió 99 puntos de su Altamira Malbeck The Wine Advocate de 2009, la puntuación más alta que recibió el vino sudamericano en ese momento.

Vinos de alta puntuación

La calidad del vino argentino no es solo una historia. Muchos fabricantes argentinos ahora comercian en el popular sitio de negociación La Place de Bordeaux, que incluye Catena y Cheval des Andes, mientras que más de 95 puntos ahora son comunes. Este año, Zuccardi Wines alcanzó la marca de los 100 puntos de Robert Parker. Abogado de alcohol Por segundo año consecutivo para su Finca Piedra Infinita Gravascal 2018 Malbec, se produjo a partir de un viñedo de 0,73 hectáreas en Paraje Altamira en el Valle de Uco.

Adrianna Vineyard de Catena en Quadellory, Valle de Uco, es responsable de algunos de los mejores malbec, incluidos los sellos Fortuna Terrae y Mundus Bacillus y los aclamados White Bones y White Stones Chardonnay. La cosecha 2019 de White Stones recibió 99 puntos de The Wine Advocate, mientras que White Bones recibió 98 puntos por la misma cosecha. L Enemico, creado en 2007 por los enólogos de Catana Alejandro Vigil y Adriana Cadena, obtuvo 100 puntos. Abogado de alcohol De su 2013 The Great Enemy Cabernet Frank, Quadellory.

Este año Susanna Balboa obtuvo 95 puntos Abogado de alcohol Es We Single Vineyard Nómade Malbec 2018, criado en el Valle de Uco, Paraje Altamira.

Colomé, con sede en el norte de Argentina, obtuvo 95 puntos para las cosechas de 2015 y 2016 de Altura Maxima Malbec, aumentando a 3,111.

En el sur, Cincuenta y Cinco 2017 de Bodega Chacra y Treinta y Dos 2015, ambos Pinot Noirs de un solo viñedo, obtuvieron 97 puntos. Abogado de alcoholismo. Cerca de Botocas Nomia obtuvo 96 puntos para su 2017 Nomia Malbeck.

«No podemos olvidar la influencia de Robert Parker en la evolución de los estilos de vinos argentinos durante los últimos 20 años», dice Palmer, citando el reflejo de «acción-reacción». «Ahora, parece haber un alejamiento del estilo ‘internacional’, local y específico, hacia Terroy». Refleja que encontró sus pies firmemente.

Argentina ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas: un abrir y cerrar de ojos en la elaboración del vino. El enfoque nítido en el cajón, la selección de parcelas y la vinificación controlada ha llevado a los productores de vino al siguiente nivel. Argentina produce ahora los mejores vinos de su historia. Imagínese lo que podría hacer en dos décadas más.