El Manchester United está muy cerca de fichar al astro argentino

No se espera que el Manchester United haga un gran cambio en la ventana de transferencia de enero. Y no es difícil entender por qué. Por un lado, tenían una enorme ventana de fichajes de verano que llevaría al club a Cristiano Ronaldo, Jordan Sancho, Rafael Warren y Tom Heaton. Por otro lado, no tienen un gerente a largo plazo y solo Ralph Ranknick es el gerente interino hasta el final de la temporada.

Pero eso no significa que el Manchester United no tenga jugadores con tasas de transferencia relativamente bajas que puedan demostrar sus mejores goles.

Julian Alvarez es uno de esos jugadores. Tuvo una temporada increíble con River Plate. Según las estadísticas ReubicaciónMarcó 18 goles en 21 partidos de liga con Argentina y brindó 7 asistencias.

Y el Manchester United parece estar muy cerca de fichar a Álvarez y está dispuesto a pagar su salida. Pedro Almeida tuiteó Respecto al tema:

El Manchester United está muy cerca de fichar a Álvarez

En los últimos tiempos se puede decir con seguridad que Álvarez es un joven talento totalmente único y uno de los más entusiastas del mundo.

Aún con 21 años, el cielo parece ser el límite para la estrella argentina. No es difícil ver por qué todos los grandes clubes europeos se han unido recientemente a él.

Bayern Múnich, Atlético de Madrid, AC Milán, Inter de Milán, Juventus y muchos más se han relacionado con Álvarez, pero ahora el Manchester United parece ser el equipo más cercano.

Se cree que tiene una regla de liberación de £ 17 millones, lo que no sería demasiado considerando el potencial de Álvarez en el mercado de transferencias del fútbol moderno. ¿Terminará en el Manchester United? Veamos qué nos depara el futuro.