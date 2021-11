Argentina Trap Star Gassu Unstoppable – Cartelera

Solo han pasado dos años desde que Gassu entró en el centro de atención mundial, y el ardiente cantante / rapero ya está haciendo olas cambiando la industria. Con un atractivo internacional para el sonido atrapante de Argentina, el artista de 27 años se ha establecido como una fuerza importante en el movimiento en constante expansión. Está en constante evolución, introduciendo elementos nuevos y sorprendentes que se retuercen y giran en cada esquina.

Explorar

Explorar

Dinero en efectivo Vea los últimos videos, gráficos y noticias Vea los últimos videos, gráficos y noticias

Aunque no cultivó el estilo libre en las calles de Buenos Aires, fue su trayectoria única la que estableció a Femme Fadel Trabera como la reina designada de la escena. Julita Emilia Cassuccelli, de la provincia noroccidental de Jujuy, Argentina, creció en un vibrante ambiente musical donde chocaban Gumbia, la música andina de Aldiplano y la música bayada. “Desde muy joven descubrí que el arte, pero especialmente la música, era algo que me fascinaba más”, recuerda Kasu. “Después de tantos años de fracasos pensé, ‘Bueno, ¿qué otro sentido voy a buscar en la vida si no puedo componer música?’ Porque, para mí, mi vida tenía un solo sentido, un solo deseo.

Su incansable ambición e inspiración creativa le sirvieron de mucho. Ya explorando las profundidades de los cuentos populares de su país de origen, Kazu comenzó a hundirse bajo la burbuja del hip-hop de Buenos Aires. Esta educación informal, su enfoque extraño de Trap y Reckton, atmósferas extrañas y letras pegadizas fueron los componentes básicos de su debut en 2019, Error 93. Esta fascinante posición deportiva llamó la atención de las estrellas locales del trap Dukey y Palo Londra. Está expandiendo su alcance internacionalmente, atrayendo a las potencias con las que ahora colabora, incluidas Bad Bunny y Czech.

Kazu Una Nina siguió los pasos de muchos singles, incluidos Inudil (2020) y su última amenaza Arbano Cut «Chopra Me Dumba», que le valió un lugar en Netflix en la serie El Rhino, subrayando así su lugar como la protagonista argentina. . Sin embargo, nunca limitó su propósito a un solo estilo, y esa selecta melancolía transformó precisamente a Gass en una fuerza creativa.

Esta entrevista se realizó originalmente en español. También fue editado por su extensión y claridad:

Después de casi dos años de epidemia mundial, poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Durante ese tiempo, lanzaron un álbum, Una Nina Inudil y varios sencillos duros. ¿Ha notado algún cambio creativo personal mientras estaba aislado?

Sí, así lo creo [my] La creatividad cambia constantemente. Siempre estamos sujetos a diferentes tipos de estímulos, ya sea que viajemos o no. Estar solo con mi mente es una especie de encuentro. [I’ve been] En casa pienso en mi arte, mi música, cómo lo creo, mis métodos y lo que no tengo. De repente, todavía hay mucho tiempo para autoevaluarse y decidir mejorar, explorar y explorar. Aunque el aislamiento tomó más tiempo de lo que esperábamos, inicialmente fue un buen momento para revisar hacia dónde íbamos. Quizás [before] No necesitamos ese tiempo o no lo tenemos.

La trampa de Argentina ha estallado en los últimos años. ¿Cómo ha cambiado tu vida y tu carrera desde que tú y la escena se volvieron globales?

Eso cambió mucho. La verdad es que, al menos personalmente, fue un camino muy largo. Se necesitaron muchos años para encontrar el momento y el lugar adecuados para un día. [the opportunity] Se presentó de la manera más sorprendente. [The scene] Es el trabajo de muchos, representando cada arena. [artists] Quienes tienen pocas probabilidades de ascender pero que han hecho contribuciones significativas al género en Argentina.

Aquellos de nosotros que somos y representamos ese género venimos con un trasfondo selecto que hemos recibido y aprendido. Crear vida de una manera que no pensamos puede generar dinero y eso no parece ser algo que la gente quiera escuchar es tan mágico y tan perfecto. Es como «ajá».

Describiste Genero 101: Trap Argentino de Amazon Music, que ilustra bellamente esta evolución al tiempo que muestra la rica historia musical de Argentina. Los espectadores vislumbran Gauchos, considerado el primer estilo libre de la vibrante escena del hip-hop. ¿Cómo te afectaron esas historias?

Vengo de una región del norte de argentina [called Ledesma]Los cuentos populares son muy importantes en nuestras vidas y están presentes. Esa es la parte en la que todo eso sigue vivo. Crecí en un entorno muy rural y conozco bien las raíces de mi país. Era algo que formaba parte de mi personalidad artística. Soy parte de la Cumbia Argentina desde hace mucho tiempo y eso me permitió conocerte mejor.

Pero lo hice [other] Elecciones, y entre ellas estaba el hip-hop. Cuando comencé, ese tipo todavía era clandestino. Vine a Buenos Aires solo, no conozco a nadie. Después de leer e ir a mis clases, me tomé un tiempo para buscar eventos en Google y seguí a todos los raperos, ya fuera de estilo libre o de canto de raperos.

Después de ver los videos y verlos en vivo, fui a muchos lugares tratando de conocer el escenario. Con el tiempo, a medida que comencé a componer música y empezaron a suceder cosas, los raperos del panorama hip-hop argentino fueron los primeros en aceptar mi plan. Fue el primer lugar en el que me sentí parte de él; Aunque no soy 100% hip-hop, he sido un poco recostado y una trampa. Como que me llevan adentro.

Como su fondo musical elegido y figura clave en el movimiento trap argentino, ¿cómo describe este capítulo?

Cuando me eligieron como representante de Genero 101 [episode 2], Decía: «Vaya, qué honor». Pero al mismo tiempo, mi historia es muy diferente a la de otros compañeros porque vengo de un lugar muy lejano. [than Buenos Aires]. Mi historia es que se puede decir que soy mayor que muchos de ellos y tengo una carrera que abarca diferentes géneros.

Somos muchos los que representamos la trampa [purely], Mis raíces están en un lugar muy diferente a los demás. Tuve que contar su historia un poco mientras contaba la mía. Decir todo a la vez fue un gran desafío, no para hacerlo 100% personal, pero creo que fue increíble.

Dinero en efectivo

Franco Fuente



¿Has visto la conexión directa entre el folclore argentino y el estilo libre hip-hop?

Absolutamente. En el mundo, es interesante que las cosas sucedan simultáneamente en diferentes lugares. En el norte, donde crecí, hay música llamada Kopla. Tuvimos más influencia cultural andina de Aldiplano, que se actualizó con Gaza, a pesar de los Gauchos Pyotr que desarrollaron la música de guitarra. [or drum], Que fue jugado por más mujeres que hombres.

Algo hermoso pasó en Argentina [modern rap] Los luchadores de estilo libre lucharon con Pydors o Gauchos. Hay muchas guerras de este tipo en Internet. Un día, deberías verlo, payadores vs. rapero, porque ahí tienes un conflicto cultural de la misma actividad, pero vienes de diferentes lugares.