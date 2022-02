Batalla de Wisconsin vs Michigan: Joan Howard golpea al entrenador en medio del caos después de que los Badgers ganan a los Wolverines

Se desató el caos después de que se hizo cargo del No. 15 de Wisconsin Michigan, 77-63, domingo por la tarde en Madison, Wisconsin. Lo que comenzó como un intenso intercambio de apretones de manos después del juego entre la entrenadora de Michigan, Joanne Howard, y el entrenador de Wisconsin, Greg Gard, se convirtió rápidamente en una pelea total que involucró a jugadores y entrenadores de ambos equipos.

La locura estalló poco después de la última trompeta cuando Jared se encontró con Howard, quien parecía tardar en entrar en la fila del apretón de manos, cerca de la mesa del registrador. Jared impidió físicamente que Howard pasara junto a él e intercambiaron palabras antes de que las tensiones aumentaran rápidamente.

Howard puso su dedo en la cara de Jared, lo que condujo a una discusión aún más feroz, antes de que Howard girara hacia el entrenador asistente de Wisconsin, Joe Krabenhoft, y conectara una patada directa. Las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí cuando los jugadores se pelearon.

Jared pidió el tiempo muerto cuando los Badgers ganaban 76-61 con solo 15 segundos restantes en el juego. La decisión pareció molestar a Howard, lo que finalmente generó tensión después del partido.

«Aparentemente no le gustó que pidiera un tiempo muerto para restablecer la llamada de 10 segundos», dijo Jared a CBS Sports sobre los comentarios de Howard antes del accidente. «Solo teníamos 4 segundos para pasar el balón en el medio campo. No quería poner a mis jugadores de banco en esta posición de scramble, así que tomé el tiempo muerto. No le gustó cuando pasó el apretón de manos. línea.»

Howard admitió en su conferencia de prensa posterior al partido que el tiempo muerto tardío fue de hecho una causa de tensión.

«No me gustó el tiempo de entrega que llamaron, seré completamente honesto», dijo. «Pensé que no era necesario en ese momento, especialmente porque era un gran avance… Pensé que no era justo para nuestros muchachos».

Howard contó que le dijo a Jared que, refiriéndose a la fecha límite tardía, «lo recordaría». El entrenador de Michigan defendió sus acciones al señalar que Jared inició la llamada en la línea del apretón de manos.

«Que alguien me toque, creo que fue gratuito», dijo. «Eso es lo que intensificó el asunto… En ese momento, pensé que era hora de protegerme».

En declaraciones a los medios de comunicación después del partido, el director de atletismo de Wisconsin, Chris McIntosh, dijo que ha estado en contacto con el comisionado de Big Ten, Kevin Warren, sobre el incidente y espera que la liga actúe «rápida y agresivamente».

“Tenemos empleados que han sido afectados y heridos”, dijo. «Es difícil para mí defender a nuestra tripulación y equipo, que no instigó este evento. Esto se mostró claramente en la transmisión de televisión hoy y no estoy seguro de cuánto tiempo llevará procesar esto».

Michigan AD Warde Manuel se disculpó en respuesta.

“No hay excusa para que ningún miembro de nuestro personal o estudiante-atleta participe en altercados físicos con otros, independientemente de los factores desencadenantes”, dijo Manuel en un comunicado. «Le ofrecí una mano amiga y me disculpé [Wisconsin administration] Por un comportamiento completamente inaceptable. Revisaremos la situación de manera más exhaustiva y trabajaremos con la conferencia Big Ten a medida que determinen la acción disciplinaria y determinen si se necesita alguna acción disciplinaria adicional».