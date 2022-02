¿Qué juegos de PS5 y PS4 PS Plus para marzo de 2022 quieres?

qué es marzo 2022 PS Plus Juegos de PS5 y PS4 y cuando Juegos de PS Plus anunciados en marzo de 2022? Sony parece haber eliminado su propio topo, al momento de escribir, no hay PS Plus Fugas. Elige el último mes de Planet Coaster: Edición de consolaY el Deportes de EA UFC 4Y el Tiny Tina’s Attack on Dragon Keep: One Shot Adventure in Wonderland No cayó bien entre los suscriptores, con Casi el 50 por ciento de ustedes llamándolo tontería. Así que esperemos que lo sea Juegos de PS Plus de marzo de 2022 mejor.

Más PS PlusSe refiere a Todos los juegos gratuitos de PS Plus en 2022 Y el Todos los juegos de la colección PS Plus en PS5.

PS Plus: ¿Cuándo se anunciarán los juegos de marzo de 2022 para PS5 y PS4?

PS Plus Se ha estado filtrando todos los meses hasta hace poco, pero parece que Sony ha vuelto a poner las tuberías en orden. Juegos de PS Plus en marzo de 2022 Se anunciará oficialmente el miércoles 23 febrero 2022. El anuncio generalmente se publica a las 4:30 p. m. GMT, pero si no está seguro de qué hora es en su parte del mundo, consulte la útil tabla a continuación:

Norteamérica: 8:30 a. m. PST / 9:30 a. m. MST / 10:30 a. m. CST / 11:30 a. m. EST

8:30 a. m. PST / 9:30 a. m. MST / 10:30 a. m. CST / 11:30 a. m. EST REINO UNIDO/AIRY: 16:30 GMT

16:30 GMT Europa: 17:30 CET / 18:30 CET

17:30 CET / 18:30 CET Asia/Oceanía: 1:30 a. m. JST / 12:30 a. m. a las / 3:30 a. m. EST

PS Plus: ¿Cuándo estarán disponibles para descargar los juegos de marzo de 2022 para PS5 y PS4?

Siempre puede ejecutar la última PS Plus Juegos el primer martes de mes, que es justo lo que pasa 1 de marzo de 2022 En ésta Ocasión.

PS Plus: ¿Cuáles son los juegos de marzo de 2022 para PS5 y PS4?

No hubo rumores o especulaciones reales sobre Juegos de PS Plus en marzo de 2022 Hasta ahora, pero sabemos GTA en línea Se incluirá en PS5, probablemente como un bono, a partir del 15 de marzo. alex 2 Y el LEJOS: Cambiando las mareas Ambos saldrán el 1 de marzo, por lo que es probable que sean candidatos para PS5 si Sony planea presentar un título completamente nuevo como parte de la alineación. La selección del mes pasado, como se mencionó, fue recibida con tristeza, por lo que tendrá que cocinar algo mejor esta vez. Debido a la apretada agenda de lanzamientos, con anillo de elden Y el Horizonte prohibido oesteCreemos que algo más ligero podría encajar esta vez.

qué Juegos de PS Plus de marzo de 2022 ¿Quieres PS5 y PS4? Considere preguntar en la sección de comentarios a continuación, y asegúrese de hacérnoslo saber.