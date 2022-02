Bethesda se deshace de su estúpido bombardero y vuelve al vapor

imagen : Bethesda

Es fácil decir que una de las peores tendencias que ha afectado a los juegos de PC en la última década ha sido la obsesión de los principales editores por crear sus propias plataformas de lanzamiento y mercados digitales, movimientos que hicieron poco por el usuario pero hicieron que el juego fuera más complejo y estresante. .

Puedes averiguar por qué lo hacen desde ellos perspectivas; Los escaparates les dan la oportunidad de vender cosas directamente, en lugar de darle a Valve las chuletas como lo harías vendiendo en Steam o Epic, y la naturaleza patentada del jugador significa que tienes que iniciar sesión en una cuenta específica y todo tipo de cosas están bloqueadas. —en cosas como DRM.

Pero para nosotros? Es un gran dolor en el culo. Especialmente cuando compras un juego y lo juegas desde Steam y luego tienes que descargar el lanzador del editor. más alto Entonces. Solo en los últimos meses me han negado la entrada. loco 22 Dado que la aplicación de escritorio de EA no pudo verificar mi compra, fue muy lejos 6 Los lanzamientos se detuvieron porque el iniciador de Ubisoft no me permitía iniciar sesión o sincronizar correctamente y deseo una muerte rápida cada vez que tenía que hacerlo. Cualquier cosa Con el lanzador Rockstar.

Afortunadamente, solo un editor ha visto la luz del día y abandonará este enfoque por completo. Bethesda anunció el día de hoy Están «dejando» Bethesda Launcher y el mercado en abril, habiéndolos lanzado en 2016, y «migrando a Steam». Los juegos de Bethesda, por supuesto, siempre han estado disponibles en Steam, incluso cuando el iniciador estaba activo, pero el movimiento significa que el editor ahora está en movimiento. todo Vuelva a Steam, por lo que incluso si ha comprado juegos directamente de Bethesda, pronto volverán a transferirse al servicio de Valve y, en algunos (pero no en todos), los casos incluirán sus juegos guardados. allí Instrucciones debajo del blog Si necesitas saber algo más específico.

Ahora que Bethesda es una subsidiaria de Microsoft, es probable que esta sea una noticia emocionante para cualquiera que también esté molesto con Comprado recientemente de Activision Blizzard Lanzador especial de Battle.net.