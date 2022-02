MLBPA realiza ajustes menores a la elegibilidad de Super Two, salarios mínimos de la liga en la última propuesta de CBA

Major League Baseball y la Asociación de Jugadores de la MLB se reunieron por segundo día consecutivo esta tarde. Después de que la MLB presentara ayer su última propuesta económica fundamental, el sindicato presentó hoy una contraoferta sobre algunos de los temas clave.

Como fue el caso de la liga última sugerenciala Federación hizo modificaciones relativamente menores a sus deseos anteriores (Como informó por primera vez Ivan Drilech del Athletic). La propuesta del sindicato requería que el 75% de los jugadores con entre dos y tres años de servicio en la MLB fueran elegibles para el arbitraje. Eso es cinco puntos porcentuales menos que la oferta anterior del gremio, que invitó al 80% de los jugadores en un grupo de servicio de 2-3 años para calificar para Super Two. (Explore Tim Dierkes del archivo MLBTR Posibles repercusiones El 80% de los jugadores de esa categoría calificaron ayer para el arbitraje.)

Este es un movimiento hacia un punto medio en uno de los mayores temas de controversia, pero todavía hay una gran brecha al respecto. La Liga se negó firmemente a aceptar la posibilidad de ampliar el arbitraje en absoluto. Bajo el acuerdo de negociación colectiva anterior, el 22% de los jugadores en un grupo de servicio de 2-3 años calificaron como Súper Dos. La MLB se ha comprometido hasta ahora a mantener ese número intacto. La elegibilidad para el arbitraje en términos más generales fue un objetivo importante de los jugadores durante las negociaciones, ya que comenzaron solicitando todos los jugadores Con más de dos años de servicio entrando en este proceso antes de esta demanda reducida de las ofertas anteriores de la pareja.

La federación ha combinado su solicitud de arbitraje reducido con un acuerdo de salario mínimo de la liga más favorable para los jugadores de lo que habían buscado en ofertas anteriores. La MLBPA buscaba previamente un salario mínimo fijo de liga de $775,000 para el próximo término de la CBA. Jeff Bassan de ESPN informó (en TwitterLa federación siguió buscando un mínimo de 775.000 dólares para la próxima temporada, pero sugirió aumentos en los próximos años. Bob Nightingale de EE.UU. HOY tuits La propuesta requeriría saltos de liga de un mínimo de $30,000 cada temporada durante los cinco años del CBA, de la siguiente manera:

2022: $775,000

2023: 805 mil dólares

2024: 835 mil dólares

2025: $865,000

2026: 895 mil dólares

MLB ha ofrecido, como se esperaba, el resultado final de la liga más baja hasta el momento. Las propuestas de la liga requerían un mínimo fijo de $630,000 o un mínimo móvil entre $615,000 y $725,000, dependiendo de la cantidad de tiempo de servicio del jugador. Clase como Travis Sauchek señaló El mes pasado, el mínimo tuvo que establecerse en $650,000 solo para mantenerse al día con el mínimo en moneda local de 2016-21 después de tener en cuenta la inflación. La federación, como parte de su esfuerzo más amplio para traer más dinero a los jugadores al principio de sus carreras, buscó recaudar más allá de este límite durante las negociaciones.

Finalmente, el sindicato hizo una ligera modificación a su borrador de propuesta de lotería (como mencionó Drelish por primera vez). Si bien la MLBPA previamente buscó determinar las primeras ocho selecciones del draft por lotería (como un inhibidor leve de la reconstrucción), la liga ajustó eso a siete selecciones. El último programa de la liga iba a determinar las cuatro primeras selecciones por sorteo.

Quizás lo más importante es que Drelish informa que el sindicato no abordó el impuesto al equilibrio competitivo en la propuesta de hoy. El CBT (extraoficialmente conocido como el impuesto de lujo) se perfila como el tema más controvertido en las conversaciones. El sindicato buscó aumentar el impuesto base mínimo de $ 210 millones a $ 245 millones la próxima temporada, y el mínimo finalmente llegó a $ 273 millones al final de la Ley de Apropiación de Canadá. La liga ha propuesto un aumento más modesto, a $214 millones en 2022 y $222 millones al final del acuerdo de asignación financiera, y ha presionado por sanciones más duras para los equipos que excedan los umbrales.

La MLB no modificó la solicitud de CBT en su propuesta ayer. Jesse Rogers de ESPN chirrido Si bien la universidad consideró que era el turno del sindicato para hacer un movimiento sobre el impuesto de lujo, ya que la propuesta anterior de la MLBPA no contenía ningún cambio en sus objetivos anteriores con respecto a la CBT. No está claro si el sindicato está de acuerdo en que debe dar el siguiente paso en el impuesto de lujo, pero no hubo avances para llegar a un acuerdo sobre el tema esta semana.

Según varios corresponsales (incluidos Michael Silverman de The Boston Globe), la liga se ha sentido decepcionada con la oferta, particularmente porque el sindicato busca aumentar los salarios mínimos en el futuro. Las partes se reunirán mañana, Drelish. tuits. Rogers informa (Vía Twitter) que la universidad hizo una propuesta renovada de mediación federal, pero el sindicato la rechazó. Esto no es sorprendente, ya que MLBPA cayó rápidamente El primer intento de mediación de la liga en tres semanas. Varios jugadores y el liderazgo de la MLBPA han citado fallas en los esfuerzos de mediación en negociaciones anteriores del CBA y el tiempo que le toma a un tercero acelerar los asuntos relacionados como justificación para hacerlo.

Presuntamente, MLB responderá a la última propuesta de la liga (al menos en temas relacionados con Super Two y el mínimo de la liga) mañana. El hecho de que las dos partes se reúnan a diario después de que el bloqueo haya continuado sin una acción significativa es sin duda un alivio para algunos fanáticos, pero la propuesta de ninguna de las partes en los últimos días parece allanar el camino para cualquier tipo de solución inminente. Faltan seis días para el informe de la MLB Fecha límite programada Con el fin de llegar a un acuerdo si la temporada regular comenzará a tiempo.