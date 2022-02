Brillante Manifiesto Republicano sobre la Invasión de Ucrania

«Solo un año después de un presidente y comandante en jefe débil, inadecuado e inadecuado de los Estados Unidos, el mundo se ha vuelto menos seguro. En lugar de paz a través de la fuerza, estamos presenciando la política exterior de guerra de Joe Biden a través de la debilidad. En el El año pasado, nuestros enemigos en todo el mundo han estado evaluando Y miden el liderazgo de Joe Biden en el escenario mundial, y ha fallado miserablemente en todas las métricas. Desde ataques cinéticos y letales contra nuestros aliados y socios, hasta la desastrosa retirada y rendición en Afganistán. , a los ataques cibernéticos que paralizaron la industria y la infraestructura estadounidenses, a la invasión rusa de Ucrania de hoy, Joe Biden y su administración le han fallado a Estados Unidos y al mundo”.

Si bien Stefanik describió a Putin como un «criminal de guerra» y un «matón psicópata», la mayor parte de su declaración se dedicó a criticar a Biden.

Hace una década, la idea de etiquetar a un presidente estadounidense como «no apto» a raíz de la invasión más grave de Europa desde la Segunda Guerra Mundial era impensable para los miembros de uno u otro bando.

Pero los cuatro años de Trump en el cargo han cambiado todas las formas de hacer política, incluso en un momento de guerra.

El propio Trump acudió a Fox el miércoles por la noche para devolverle un sillón -y asumir la culpa- de la situación. «Bueno, eso es algo que nunca debería haber sucedido», dijo. “Esto no hubiera pasado durante mi administración. No habría pasado y no habría pasado ahora”.

Cuando se le dijo que Biden estaba «supervisando» la situación en la Casa Blanca, Trump respondió: «No creo que esté mirando. Creo que está dormido», antes de agregar nuevamente que «esto es horrible que nunca debería haber sucedido».

Lo que Trump ha hecho -y sigue haciendo- por el Partido Republicano es dejar de lado la idea de la retórica aceptable. Stefanik ha causado sensación política por su disposición a apoyar a Trump en todo momento. Fue ascendida al liderazgo republicano en la Cámara de Representantes después de que la representante Liz Cheney fuera destituida de su cargo como presidenta de la convención por criticar las acciones de Trump sobre la rebelión del 6 de enero de 2021.

Stefanik emitió una declaración como esta porque sabe que es probable que el ala MAGA del Partido Republicano (y el propio Trump) la devore. Parece no darse cuenta o no estar interesada en el tipo de mensaje que está enviando al país y al mundo cuando se refiere al presidente de Estados Unidos como «inapropiado» en tiempos de guerra.