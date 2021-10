Buenos Aires Times | Martín Guzmán: ‘No habrá devaluación’

En respuesta a la agitación de la semana pasada en los mercados de divisas, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, anunció el domingo que el peso no se “depreciaría” en el futuro inmediato.

Durante un debate sobre la reestructuración de la deuda en Buenos Aires, el ministro dijo que el banco central estaba “acumulando reservas”, destacando el “superávit comercial” en Argentina y declarando que “las exportaciones están creciendo”.

“Mucha gente está diciendo: ‘Se acerca la depreciación’. Dijeron lo mismo el año pasado, dijimos ‘no’, no sucedió, ahora decimos lo mismo: no, no hay depreciación”, dijo Guzmán.

Los comentarios del ministro se producen después de que el peso se debilitara en los mercados cambiarios locales informales y paralelos la semana pasada, ya que la demanda de activos en moneda fuerte subió a un récord de 195 pesos por un dólar conocido como el ‘dólar azul’ el viernes pasado.

Los analistas están especulando mucho sobre la posible degradación del peso después de las próximas elecciones de mitad de período, que podrían hacer que el gobierno pierda su mayoría en el Senado después de sufrir una aplastante derrota en las recientes elecciones primarias.

Hablando en un panel de discusión sobre ‘Cómo salir de la trampa de la deuda externa’ en el Centro Cultural Kirschner en Buenos Aires el domingo, Guzmán negó que la devaluación se retrasaría después del referéndum del 14 de noviembre.

“El banco central está acumulando reservas, tenemos superávit comercial y las exportaciones están creciendo. Es decir, tenemos más recesión y no menos en el frente externo”, argumentó.

El gobierno del presidente Alberto Fernández hasta la fecha ha estado enfatizando la lenta depreciación del tipo de cambio oficial, que exageró la moneda a través de estrictas restricciones de capital para proteger las reservas, ya que busca reducir la inflación a más del 50 por ciento anual. Solo en los primeros nueve meses del año, los precios subieron un 37 por ciento.

A principios de esta semana, el gobierno ordenó congelar durante 90 días los precios de más de 1.400 artículos para el hogar para proteger a los ciudadanos, una medida que fue rechazada con vehemencia por los partidos de la oposición y varios líderes empresariales.

La ‘política’ de préstamos del FMI

Guzmán, quien asistió al evento con el ex candidato presidencial ecuatoriano Andrs Aras y el ex ministro de Finanzas griego Yannis Varoufakis (ambos vinculados por videoconferencia), pronunció fuertes palabras contra la oposición argentina. Fondo Monetario Internacional.

“Terminar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía. El FMI es el principal problema [former president Mauricio] El gobierno de Macri se fue de Argentina. Fundó a Macri [election] La campaña y hoy el pueblo argentino están pagando con menos empleos y mayor inflación “, dijo, y describió el impuesto a la deuda récord de US $ 57 mil millones de 2018 como” deuda política a favor del gobierno anterior “.

Al abordar el esfuerzo del país por reestructurar sus pagos y buscar un nuevo plan financiero con el fondo, Guzmán dijo que se necesitaba un nuevo acuerdo para “comprometerse con la economía”.

“Lo que tenemos que lograr es que el FMI deje de ser una carga inestable en la balanza de pagos”, dijo. “Buscamos un trato que sea conveniente para Argentina, lo que significa que la carga es estable.

La economía de Argentina se está recuperando de la recesión de 2018, después de una caída catastrófica del 9,9 por ciento del PIB el año pasado, la más afectada por el brote del virus corona.

Según el Negociado Nacional de Estadísticas del INDEC, la actividad económica aumentó en un 1,1 por ciento en agosto con respecto al mes anterior. En comparación con el mismo mes de 2020, la actividad aumentó un 12,8 por ciento.

Entre enero y agosto de este año, el PIB creció un 10,8 por ciento interanual, según datos del gobierno.

– Horarios / NA / AFP