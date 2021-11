Conoce a CA7RIEL, que es una historia de éxito cruzada descaradamente divertida de la escena del trap en Argentina – música

Cuando Catriel Guerrero En su entrevista con Remezcla interviene, no hace bromas, pero es tan irresponsable y sorprendentemente sencillo que convierte una conversación más formal en un capítulo divertido. Se conoce a la mitad del dúo cómico de rap en la nube CA7RIEL y Paco Amoroso, CA7RIEL se ha ganado la reputación de ser un compositor completo y un personaje divertido en línea. Su perfil de Instagram está lleno de historias tejidas de 10 segundos, promociones musicales abruptas y burlas. Parrillas plateadas. Sus impulsos generales parecen estar igualmente desencadenados por el juego de selfies de Slot y el viaje que marcó tendencias de Bad Bunny: una mezcla de cría traviesa.

Por su presencia en las redes sociales, nunca pensarías que es realmente alguien Trampa argentinaLas mejores historias de éxito de crossover. Las canciones que cantó con Paco Amoroso le permitieron recopilar millones de streams mientras actuaba en templos independientes como el Niceto Club en Buenos Aires, Argentina. La explosión del trap en Argentina con artistas como Dukey, Nicki Nicole y Paolo Londra irrumpió en el mainstream y CA7RIEL lanzó sus EP en solitario. Pobre Y Dado En 2018. Los ritmos R&B de los EP son tan extraños como él, pero sorprendentemente pegadizos, cantó como un bocado con una botella de licor de CA7RIEL.

Pero desde el gran éxito del trabajo del dúo con Amoroso, CA7RIEL no ha lanzado un nuevo disco en solitario, y mucho menos un álbum de larga duración. Su comportamiento ingenioso, descaradamente divertido, increíblemente rápido ingenio, impidió que cualquier declaración sobre seguir sus EP en solitario fuera tomada en serio. Pero, contrariamente a la imagen de Maverick que presenta con sus schnauzers online, CA7RIEL no se tomó el éxito a la ligera. Es muy dedicado en su lanzamiento musical y en la conversación, es honesto y aprecia su vida. Es inteligente, divertido pero respetuoso y personal con sus sentimientos. “No me gusta decirle cosas al mundo en voz alta. Creo que debería presionar el resumen para permitirme decir cosas. Pero yo digo: estoy muy agradecido por la vida que vivo, amigo mío. Estoy muy agradecido por cómo resultaron las cosas ”, le dijo a Remeskla.

Después de tres años de su propio trabajo en solitario, CA7RIEL finalmente ha regresado con su álbum. Disco, Noviembre. El día 10, Remoscla habló con el artista sobre su nuevo disco, entregando ladrillos a su productor y lanzando música «genérica».

¿Qué nos puedes contar de tu nuevo disco?

Disco CA7RIEL es un álbum 0% traicionado. Verá, he recorrido un largo camino. Pertenezco a la industria de la música. Solía ​​llevar y montar kits de batería para músicos. Entonces, cuando conocí a los Illuminati de la industria de la música, tuve que negociar con el diablo y hacer algunas cosas que me apartarían, pero no me gustó. Por eso me dupliqué. CA7RIEL del pasado ha vendido CA7RIEL del futuro. Se rindió y creó canciones que no disfrutaba, pero fue genial. Fue así con mis amigos: las canciones que lanzamos con Bagido eran, de hecho, experimentos sociales. Terminamos una canción: «¿A la gente le gusta esto?» Para nuestra sorpresa, a la gente le encantaron las pistas. Entonces nos dimos cuenta de que la fórmula funciona.

Pero esta publicación es buena y estoy feliz con ella. Soy un tipo que se comporta con dureza por la música que creo y la forma en que la creo, pero he crecido. Disco Futuro CA7RIEL, y canciones que estaba deseando hacer. Este es un disco que satisfará los corazones pero satisfará la billetera. Honestamente, no tenía idea de si iba a hacer algo mejor en mi vida.

¿Está esto de alguna manera relacionado con sus anteriores EP individuales?

Sí, esta es una versión futura. Pobre, Dado, Todo lo que publiqué antes es como mirar una foto que tomé cuando era un niño: me asusta. Hay mucho margen de mejora. Este CA7RIEL, en cambio, es muy moderno, muy confiado y con sonidos que me definen. Este es mi álbum característico y no hay artistas en él. En un par de pistas Evely le estrechó la mano. Él es un creador de éxitos [in 2018], Mezclado Dado Durante la noche. Por eso pagué con una pequeña hierba de ladrillo. ¿Puedes creerlo? Eso es lo que teníamos entonces. Pero ahora somos más inteligentes y tenemos más herramientas. Amo al chico. Entonces los productores fueron Tommy Science, un baterista, que aprendió a usar Ableton durante las epidemias y CA7RIEL. Tommy es mi héroe.



¿Hay algún tipo que sigas? miDisco L?

No. Soy un pervertido. No sigo ningún género. Me gusta disfrazarme y disfrazarme. La música es estética para el oído, puedo esconderme detrás de cualquier cosa. Consiste en muchos elementos de música soul y música negra. Pero se vuelve repugnante. Soy fanático de cualquier cosa que te haga temblar la cabeza o el cuerpo. Y el álbum hace que ambos se muevan. La primera parte de la publicación es demasiado estresante, pero luego poco a poco se vuelve emocional. Es como un viaje. Disco Parece una película más ligera.

«Soy un pervertido. No sigo ningún género. Me gusta disfrazarme y disfrazarme. La música es estética para el oído, puedo esconderme detrás de cualquier cosa.

«Polvo“Ni siquiera conozco los tipos a partir de 2020. Es como tu propio «zafiro».

«Polvo» es la última pista del registro. Solo los valientes vendrán a «Polvo» porque no todos pueden absorber el disco rápidamente. Los amantes de la música y los amantes de CA7RIEL y aquellos que buscan algo como alternativa al pop global les encantará. Me encanta la música pop, conozco cada canción de éxito y todas las letras de todo corazón. Pero hago lo que puedo. Me gusta abrir la boca frente al micrófono y dar un golpe. Pero tengo ansiedades mentales que me impiden hacer eso. Puede que algún día tenga que ir al psiquiatra. Hay otras formas de explorar y Sonic Roads.

¿Rapeas o cantas? Disco?

Yo canto amigo. CA7RIEL hace rap, pero no es rapero. No está alineado con la tribu del rap. El disco contiene muchos elementos soul, melodías y ritmos. Cuando hay música soul, cualquier cosa puede convertirse en rap.

¿Por qué dices que no puedes hacerlo mejor que este álbum?



Porque lo di todo en un momento de tranquilidad. Mi cabello volvió a su color original y mi rostro volvió a su forma original. Mis pensamientos estaban alineados. Entonces, cuando damos la vuelta al mundo y volvemos a un frenesí ruidoso, mi ADN cambia. Disco, Por el contrario, CA7RIEL se encuentra en su estado más puro. Por eso nunca lo superaré. Puedo publicar canciones que se desempeñen mejor en los rankings. Puedo alcanzar alfombras rojas y esas cosas. Pero mejor que eso DiscoMuy limpio, de ninguna manera. En este post, CA7RIEL se respeta a sí misma. Eso es lo que está pasando aquí. Estoy feliz con eso.

pedir Disco Debajo.