// = hacer_códigocorto (‘[in-content-square]’)?>

cristobal evans

La mayoría de los aficionados al fútbol tienen aspiraciones de visitar el Camp Nou, Old Trafford o San Siro. El argentino Juan Fernández, de 20 años, es diferente: sueña con visitar Rodney Parade, el hogar del Newport County de League Two.

Juan, que es de la ciudad de Jesús María en la provincia de Córdoba, Argentina, dirige la cuenta no oficial de Twitter del condado de Newport Argentina y ha reunido seguidores de culto de los fanáticos de Exiles en el hogar.

“Es una especie de historia divertida cómo me convertí en fanático del condado. En 2013, comencé un «modo campaña» en el juego de computadora FIFA y descubrí Newport allí. Me encariñé con ellos y luego comencé a seguir todos sus resultados. Recuerdo que el primero que vi fue una victoria por 4-1 sobre Accrington Stanley cuando Newport regresaba a la Football League”.

El joven argentino ahondó en la historia del club y quedó fascinado por su pasado turbulento y tumultuoso. Fue entonces cuando decidió tratar de correr la voz desde su hogar en América del Sur.

“Vi que muchos clubes de la Premier League y Championship tenían sus respectivas cuentas de Twitter en español, así que decidí abrir la de Newport para informar y permitir que la gente de mi país y de otros países de habla hispana conozcan el club.

“Ya hay más de 500 seguidores de la cuenta. Hay seguidores de muchos países diferentes, incluidos Colombia, Brasil y Perú. Estoy orgulloso de que más personas se unan a la comunidad y descubran Newport”.

Aunque Juan está a casi 7,000 millas de distancia en Sudamérica, se siente parte de la comunidad del condado y puede ver algunos juegos en línea.

“El último partido que vi fue contra Bradford en octubre de 2021 que se jugó en el Rodney Parade. Desafortunadamente, fue un empate 0-0. No puedo ver todos los juegos debido a las diferencias horarias y otros compromisos, pero me encantaría ver todos los partidos. Mis jugadores favoritos son Kevin Ellison, Matty Dolan y Nick Townsend”.

La afición del Condado ha abrazado a Juan, aunque hasta el momento no ha tenido ningún contacto oficial con el club.

«Tengo varios seguidores que son de Gales y Newport y he tenido conversaciones con algunos de ellos», dice. «Todavía no he interactuado con el club, pero me encantaría».

La ambición de Juan es visitar algún día Newport y Rodney Parade para ver un juego en vivo.

“¡Uno de mis sueños es llegar a ver un juego del condado! ¡Me hubiera encantado haber visitado Somerton Park también!” (El legendario terreno antiguo del condado fue demolido en 1993)

Este sueño fue logrado por Gordon Grafft, un aficionado del condado con sede en California que dirige el ahora oficial club de fans de EE. UU. del condado de Newport desde su casa en San Francisco. Hizo el infame viaje de ida y vuelta de 10,000 millas desde California para presenciar el «Gran Escape» de los Exiles en 2017.

Una volea de última hora en el minuto 89 del defensor Mark O’Brien selló la victoria por 2-1 sobre el condado de Notts, manteniendo a Newport en la liga de fútbol y convirtiéndose así en una deidad de los fieles del condado.

Adquirir una camiseta de Newport ha sido todo un desafío para Juan, pero lo ha superado espectacularmente al crear su propia camiseta combinada Newport County-Argentina.

“Esta es otra historia curiosa, ya que no he podido conseguir un kit de Newport”, dice. «Sentí que tenía que usar algo en mi vida cotidiana que me identificara con el condado, así que decidí diseñar y hacer uno propio con colores significativos para Newport y Argentina».

La franja incluye los famosos colores negro y ámbar del condado de Newport, con una línea azul claro en cada franja que representa los colores de La Albiceleste (los colores blanco y azul cielo), los colores de la bandera argentina y el equipo de fútbol.

Las banderas nacionales de Gales y Argentina aparecen junto a una insignia del condado modificada, el dragón galés y el Sol de Mayo argentino (Sol de mayo) se complementan entre sí. El lema español «Grandes Hasta Argentina» adorna la parte posterior de la camiseta, que se traduce aproximadamente como «Big up to Argentina».

Como era de esperar, el diseño de Juan ha demostrado ser popular.

“Cuando lo mostré en Twitter fue bien recibido por la afición y también aquí en Argentina”, dice. “Ya me han pedido que diseñe más”.

Enlaces galeses

En su país de origen, Juan es un gran seguidor del Club Atlético Belgrano de Córdoba, equipo de la segunda división argentina.

Trabajando en comunicaciones digitales, Juan sigue Los 218k seguidores de Instagram de Belgrano actualizado sobre los acontecimientos del día a día en el club.

El cordobés y leyenda de los Spurs, Ossie Ardiles, es uno de los jugadores más famosos que se ha puesto la camiseta.

Juan espera que su cuenta de Newport County Argentina siga creciendo y planea seguir mejorando su conocimiento tanto de Newport como de Gales.

También quiere ampliar su conocimiento de las muchas conexiones que tiene Argentina con Gales.

“Sé un poco sobre la historia de Gales, pero me gustaría aprender el idioma e implementarlo en mi cuenta.

“Quiero aprender más sobre su historia y tradiciones. Sé un poco sobre los vínculos de Gales con la Patagonia. Por ejemplo, en la provincia de Chubut se habla el idioma galés, particularmente en la ciudad de Puerto Madryn y en Gaiman”.

Por ahora, el joven argentino solo espera que el Condado termine la temporada por todo lo alto.

“La partida de Mike Flynn fue un golpe emocional muy fuerte por todo lo que logró con Newport”, dice. «Fue triste pensar que ya no iba a administrar Newport».

Sin embargo, es optimista para el futuro tras el nombramiento del ex entrenador de Cardiff City y James Rowberry, nacido en Newport, como entrenador.

“Es un técnico que me da mucha confianza, tengo fe en que lo puede hacer muy bien, ojalá pueda ascendernos a la League One”.

Puede que esté al otro lado del planeta, pero el optimismo de Juan Fernández se trasluce.

Espera que su cuenta de Twitter algún día sea reconocida oficialmente por el condado y que sea testigo de cómo su equipo logra el ascenso cuando el Sol de Mayo llegue a Newport.

Siga la cuenta de Twitter del condado de Newport argentino de Juan AQUÍ