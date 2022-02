Courteney Cox dice que se veía ‘realmente rara’ después de los procedimientos plásticos

Courtney Cox Se ha abierto sobre el envejecimiento y la inseguridad laboral y ha cambiado su actitud hacia los procedimientos cosméticos.

57 años amigos La estrella estaba hablando con el Reino Unido. Estilo de los tiempos del domingo revista, antes del lanzamiento de su nuevo programa de televisión de comedia de terror, «Shining Fall», en el que interpreta a una novelista de suspenso deprimida que se muda con su familia de la ciudad de Nueva York a la zona rural de Connecticut.

«Fue emocionante interpretar a un personaje imperfecto y muy real. El hecho de que esté pasando por esta crisis de la mediana edad está reduciendo la menopausia», dijo Cox.

Y no es solo su personaje el que lucha con el proceso de envejecimiento: la propia Cox se enfrenta al hecho de que no está lejos de los sesenta.

Cox protagoniza la nueva serie de comedia de terror Shining Vale. crédito: JME internacional / Getty Images

Ella dijo: «Oh, Dios mío, es tan difícil de escuchar o decir. No puedo creerlo. No hay nada de malo en tener 60 años, no puedo creerlo. El tiempo pasa tan rápido». «No hay duda de que soy más sólido, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué hacer más y qué dejar ir».

Cox dijo que renunció a tratar de verse como antes.

«Hubo un momento en el que decías, ‘Oh, me estoy cambiando'». Soy mayor. ‘Traté de perseguirlo [youthfulness] Durante años, ella dijo: «Y no me di cuenta de que, oh, en realidad me veo muy rara inyectándome y haciéndome cosas en la cara que nunca hubiera hecho ahora».

En cuanto a la cobertura mediática de los actores a medida que envejecen, dijo: «El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más severo de lo que me hice pasar».

Cuando se trata de su carrera, Cox revela algunas inseguridades.

A pesar de ser una estrella internacional, Cox dijo que su confianza se desvaneció hace unos años después de filmar un episodio piloto de una serie que no logró llegar a producción.

Ella dijo: «Simplemente me sorprendió un poco. Quiero decir, durante años de una manera extraña, como si tuviera miedo de volver a salir».

Cox también compartió cómo maneja las reseñas.

«Es mejor no leerlo en absoluto», dijo, «pero lo leo y, a veces, voy directamente al lugar de mi nombre». «Déjame saltarme todo» ¿Qué opinas de la película? «Solo, ¿qué dijiste sobre mí?»

«Shining Vale» se estrena en Starz el 6 de marzo.