Covit-19: El Consejo elimina a Argentina, Australia y Canadá de la lista de países cuyas restricciones de viaje deberían levantarse.

Gráfico – Govt-19: Viajes desde terceros países a la UE (28 de febrero de 2022)



Ver cuadro completo





Tras una revisión de la recomendación de eliminar gradualmente las restricciones temporales a los viajes no esenciales dentro de la UE, el Consejo actualizó la lista de países, áreas administrativas especiales y otras agencias y autoridades regionales cuyas restricciones de viaje deberían eliminarse. En particular, Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista.

Los viajes no esenciales a la UE desde países u organizaciones que no figuran en el Apéndice I están sujetos a restricciones de viaje temporales. Es sin perjuicio de la posibilidad de que los estados miembros levanten la prohibición temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas.

Esta lista se revisará y actualizará regularmente cada dos semanas, como se indica en la recomendación del Consejo.

Sobre la base de los criterios y condiciones establecidos en la recomendación, los Estados miembros deberían levantar gradualmente las restricciones de viaje en las fronteras exteriores para los residentes de los siguientes terceros países a partir del 17 de enero de 2022:

Baréin

Chile

Colombia

Indonesia

Kuwait

Nueva Zelanda

Perú

Katar

Ruanda

Arabia Saudita

Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos

உருகுவே

China está sujeta a confirmación mutua

Las restricciones de viaje para las áreas administrativas especiales de China de Hong Kong y Macao también deben eliminarse gradualmente.

Las restricciones de viaje para Taiwán también deben eliminarse gradualmente, en la categoría de empresas y autoridades regionales no reconocidas como estados por al menos un estado miembro.

Los residentes de Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano deben considerarse residentes de la UE a efectos de esta recomendación.

Los criterios para determinar el tercer país que eliminará las restricciones de viaje actuales se actualizaron el 20 de mayo de 2021. Incluyen la situación epidemiológica y la respuesta general a la COVID-19, así como la confiabilidad de la información y las fuentes de datos disponibles. Deben tenerse en cuenta entre sí caso por caso.

Los países relacionados con Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza) también participan en esta recomendación.

Antecedentes

El 30 de junio de 2020, el Consejo adoptó una recomendación para eliminar gradualmente las restricciones temporales a los viajes no esenciales dentro de la UE. La recomendación incluye una lista inicial de países donde los estados miembros comenzarán a levantar las restricciones de viaje en las fronteras exteriores. La lista se revisa cada dos semanas y se actualizará.

El 20 de mayo, el Consejo aprobó una enmienda para responder a las campañas de vacunación actuales introduciendo algunas exenciones para las personas vacunadas y flexibilizando los criterios de desregulación para terceros países. Al mismo tiempo, las modificaciones tienen en cuenta los riesgos que plantean los nuevos tipos al establecer un mecanismo de freno de emergencia para reaccionar rápidamente ante una variación de interés o preocupación en un tercer país.

La recomendación del Consejo no es una herramienta jurídicamente vinculante. Las autoridades de los Estados miembros son responsables de implementar el contenido de la recomendación. Pueden, con total transparencia, eliminar gradualmente las restricciones de viaje para los países enumerados.

Un estado miembro no debe decidir levantar las restricciones de viaje para terceros no incluidos en la lista antes de decidir sobre una base consolidada.

Visite la página de citas