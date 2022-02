Los juegos de PlayStation Plus para marzo aparentemente se han revelado temprano

Marzo 2022 gratis Playstation Los juegos Plus fueron eliminados desde el principio por un conocido filtrador.

Delabs El usuario Billbil-kun, que ha estado filtrando meticulosamente las alineaciones de PS Plus todos los meses desde septiembre de 2021, estuvo curiosamente ausente el mes pasado.

Sin embargo, regresaron este mes con lo que afirman son juegos de PlayStation Plus para marzo.

Esto incluye el modo Leyendas de Fantasma de Tsushimaactualmente disponible para los propietarios del juego principal, o comprado de forma independiente por $19.99.

Según Billbil-kun, los tres juegos estarán disponibles a partir del 1 de marzo:

El filtrador había insinuado anteriormente que Ark: Survival Evolved también sería uno de los juegos de PlayStation Plus para marzo, pero ahora parece que ese no es el caso.

Juegos de PlayStation Plus para febrero de 2022 Disponible para reclamar hasta el 2 de marzo. A saber, Planet Coaster, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep y UFC 4.

Detalles en archivo caja x Servicio de competencia de Game Pass Se dice que está siendo planeado por PlayStation. Apareció en diciembre.

Según los documentos que has visto. BloombergEl nuevo servicio de suscripción tiene el nombre en código «Spartacus» y combinará los servicios existentes de PlayStation Plus y PlayStation Now, mientras elimina gradualmente la marca de este último.

Se espera que el servicio se lance en la primavera, cuando estará disponible en ambos ps4 Y el ps5 Y estar estructurado en tres niveles de pago, como se le llama.