Diego Swartzman recibe honores especiales en Argentina

No 13 del mundo Diego Swartzman Recientemente abierto un Campus de tenis 53 canchas y un salón de tenis en Tigre, Buenos Aires, Argentina. Estos patios y dormitorios están construidos en uno de los centros comunitarios judíos más importantes.

El jugador argentino señaló que este fue un momento muy especial para él. La corte federal en el nuevo campus se llama ‘Diego Peak Swartzman’ en su honor. ‘Peck’ es el apodo de Swartzman, que significa ‘corto’ o ‘niños’.

Diego Swartzman creció en Tigre, Argentina.

El Club Deportivo Hakkoz, que construyó la cancha de tenis en la zona, es un club deportivo y cultural en Tigre con unos 7.500 miembros. Además, el jugador argentino inauguró el nuevo edificio de la sede de Tigre, el Pilar Educativo Hagoz.

Swartzman habló con la Agencia Telegráfica Judía durante el evento. Dijo que estaba muy feliz de haber comenzado a jugar al tenis en el centro de la ciudad. Dijo que estaba muy orgulloso de volver y abrir una cancha de tenis en el mismo lugar.

“Estoy muy feliz de empezar a jugar al tenis aquí. Estoy muy agradecido de estar aquí para nombrar al Tribunal Federal. Es tan especial que trato de disfrutar ese momento. Es un club hermoso, un país hermoso. Esto es muy especial para mí «. Dicho Swartzman.

Swartzman recuerda sus días de infancia cuando jugaba al tenis con sus amigos en la misma zona. Recordó haber practicado golpear pelotas contra la pared en aquellos días en que no había ni lanzamientos ni lanzamientos.

«Este lugar era tan diferente cuando vine a meterme con mis amigos. Algunos días los niños jugamos frente a la pared, no había suficientes áreas de juegos para que los grandes no dejaran que nuestros niños jugaran, así que practiqué contra la pared. .. pero comencé a ganarles ”, dijo el jugador No. 13 del mundo.

¿Cómo se desempeñó Diego Swartzman en la temporada de tenis 2021?

Diego Swartzman no disfrutó de una racha impresionante en la temporada de tenis 2021. El inicio de temporada fue duro porque no pudo pasar de la tercera ronda Abierto de Australia 2021. Los resultados no son diferentes después de que el Rolex Paris Masters salió de la segunda ronda en 2021.

Diego Swartzman en el Abierto de Viena 2021

Swartzman solamente Gloria Llegó al Abierto de Argentina 2021, donde ganó el torneo sin perder un solo set. Perdió en el European Open de 2021 y terminó segundo Jannick es un pecador En la final de un torneo de tenis.

dieschwartzman Celebre la victoria de Argentina por 6-4, 6-2 sobre Lacas Klein de Eslovaquia como parte del Día 4. #ATPBuenosAires Argentina Open 2021 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Swartzman jugará contra Jam Munar en cuartos de final. 📸: Marcelondelli .dieschwartzman Celebre la victoria de Argentina por 6-4, 6-2 sobre Lacas Klein de Eslovaquia como parte del Día 4. #ATPBuenosAires Argentina Open 2021 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Swartzman jugará contra Jam Munar en cuartos de final. 📸: Marcelondelli https://t.co/rPfgZm6U8y

El jugador argentino registró el mejor partido de Grand Slam 2021 Abierto de Francia. Llegó a los cuartos de final pero perdió ante el 20 veces campeón de Grand Slam. Rafael Nadal, En esa ronda.

Diego Schwartzman y Rafael Nadal en el Abierto de Francia 2021

Diego Swartzman terminó entre los 15 mejores jugadores ATP de este año. Sin embargo, dejar la primera ronda del Masters de Montecarlo, el Abierto de Italia y el Abierto de Lyon en 2021 no son cosas de las que pueda estar muy orgulloso.

Sin embargo, los fanáticos tienen grandes esperanzas en él antes de la próxima temporada. Será interesante ver si puede ganar un Grand Slam o un título de Masters en 2022.

Lee mas El artículo continúa a continuación

Lee mas: Diego Schwartzman sueña con vencer a Roger Federer en la final de Indian Wells, afirmando que la victoria de Roma sobre Rafael Nadal es la mejor a nivel de Masters.