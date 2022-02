El asesino profesional argentino Del Potro se retira

Ver a Del Potro en el Abierto de Argentina fue muy alegre para todos los aficionados al tenis. Potro en su tierra de campo después de todo lo que había pasado era realmente algo. Todos estaban emocionados de ver lo que hará Potro en la cancha de su país. Antes de 2019, Potro era uno de los campeonatos más grandes y un nombre temible para todos.

Pero después de mediados de 2019 lo perdió un poco y se convirtió más en un jugador de división media. Esto es muy extraño porque todos podemos recordar la actuación de Potro. Su asistencia al Argentina Open hizo pensar a todos que Potro volverá a su forma anterior.

Pero, entregó la muy triste noticia a sus fanáticos en la conferencia. Nadie pensó que Potro se retiraría ahora. Llegó inesperadamente porque Potro tuvo algunos accidentes importantes en su carrera. Pero nunca deja de volver. Es por eso que la noticia conmocionó a todos.

En la conferencia, dijo que quería enviar un mensaje antes de comenzar la conferencia. Dijo que había pasado mucho tiempo pensando e imaginando ese día y sabía que sería el mensaje más difícil de transmitir.

Todos esperaban el regreso de Potro, pero él dijo: «Esto será más una despedida que un regreso».

Potro dice: “Yo (Potro) siempre superé todo. No quiero cerrar la puerta. Estoy muy emocionado porque me encanta el tenis. Hoy tengo que ser honesto para no dar el mensaje equivocado”. “Si te soy sincero tengo que decir que no estoy aquí para una remontada milagrosa como en otras ocasiones. Sé las limitaciones que tengo físicamente, ya veremos más adelante”.

Así que esto Circuito ATP probablemente será la última vez que Potro comparecerá ante los tribunales. También dijo que vendrá a Río para la próxima pelea, pero que probablemente no veremos al jefe en la cancha de tenis.

¿Por qué Del Potro se va a retirar?

Del Potro ha pasado una larga carrera en el tenis. Comenzó su tenis profesional en 2005. Desde entonces, el chico argentino recorrió un largo camino y se convirtió en el tenista más destacado del mundo de todos los tiempos. Su rango era el número 3 cuando ganó el BNP Paribas Open en 2018.

Potro ganó su grand slam en 2009 en el US Open. En ese evento, Potro derrotó a las dos mayores estrellas del tenis, Nadal en las semifinales y Roger Federer en la final. Potro también tuvo muchos otros logros en su carrera.

Potro se había enfrentado a lesiones graves un par de veces. Por lesión, tuvo que recortar muchas veces de su carrera, sobre todo en 2010, 2014-16.

Él siempre dice: “Con esta lesión, siempre dije que no me rendiría. La despedida tenía que ser en una cancha y no en una conferencia”.

Pero su última operación de rodilla se ha vuelto más dolorosa día a día. Dijo que no puede dormir por dos horas y media de dolor. Ni siquiera puede conducir mucho tiempo sin estirar la pierna.

La lesión es el principal motivo del retiro de Potro. Después del Abierto de Argentina y el Abierto de Río, Potro probablemente dejará la cancha de tenis que alguna vez fue el lugar favorito.

