Entrenar con voleibolistas indios ha sido una gran experiencia: Rodrigo Villalboa de Argentina

Hyderabad (Telangana)[India], 5 de febrero (ANI): Los Ahmedabad Defenders y Chennai Blitz están listos para enfrentarse en el segundo partido de la Prime Volleyball League aquí en el Gachibowli Indoor Stadium en Hyderabad el domingo. Hablando sobre su experiencia en la configuración del equipo hasta el momento, Rodrigo Villalboa de Ahmedabad Defenders de Argentina y Bruno Da Silva de Chennai Blitz de Brasil expresaron que han disfrutado entrenar con los jugadores indios en sus respectivos equipos.

«Esta es mi primera visita a India. Mi experiencia en India ha sido hermosa hasta ahora. Estoy muy emocionado de comenzar la liga. Todos aquí siempre están felices. Ya sea que estemos entrenando o haciendo cualquier otra cosa, todos siempre están sonriendo. El indio «Los jugadores aquí son muy buenos. Practican muy bien. Tenemos sesiones de práctica en la mañana, tarde y noche, y eso es realmente bueno para mí. Cuanto más practiquemos, mejor jugaremos en el partido «, dijo Rodrigo de Ahmedabad Defenders. Villalboa.

Bruno Da Silva dijo que tiene grandes expectativas del Chennai Blitz: «Me siento muy bien antes de nuestro primer partido. El equipo de Chennai Blitz ha sido muy acogedor con Fernando González y conmigo. Tengo buenas expectativas de nuestro lado porque sé que «Tengo un muy buen equipo. Es un momento muy emocionante para nosotros y ha sido muy bueno jugar con los muchachos y pasar el rato».

Cuando se le preguntó cómo se topó con el deporte del voleibol, Villalboa dijo: «He jugado voleibol durante 18 años. Empecé a jugar voleibol por primera vez con un club en Buenos Aires en Argentina. Empecé a jugar allí en 2003. Me quedé Estuve cinco años en Vélez Sarsfield y luego me mudé a otros clubes, jugaba al fútbol antes de dedicarme al voleibol, un entrenador de mi primer club vio mi buena estatura y me pidió que comenzara a jugar al voleibol y así comenzó todo. «

El atacante, que jugó por primera vez con la selección argentina en 2015, agregó: «La Prime Volleyball League ayudará mucho a todos los jugadores. Los jugadores son fuertes y buenos aquí. Cada partido será muy importante para todos los equipos». …Cada partido será como la final para nosotros».

Hablando sobre su introducción al voleibol, Bruno Da Silva dijo: «El fútbol es el deporte principal en Brasil. Solía ​​jugar fútbol para un club B allí. Desafortunadamente, tuve que dejar de jugar al fútbol porque mis padres tuvieron que mudarse a un lugar .que no tenía equipo de fútbol.Entonces un día fui a ver a mi prima practicar voleibol con el equipo de su club y faltaba un jugador, entonces me pidieron que jugara.El entrenador de ese equipo me motivó a empezar a jugar voleibol. «Profesionalmente. Me dijo que podía conseguir cualquier cosa en la vida a través del voleibol si dedicaba tiempo y trabajaba duro. Seguí con el plan y aquí estoy».

Bruno Da Silva, que juega como atacante, agregó además: «Empecé a jugar voleibol de playa y bajo techo cuando tenía 16 años. He viajado por todo el mundo para jugar voleibol. Conocí a mi esposa en Suiza en 2009 y me mudé a los Estados Unidos de América en 2011. Ahora vivo en los EE. UU. y generalmente he jugado en torneos de clubes (voleibol de playa y bajo techo) en todo el mundo «.

El Chennai Blitz se enfrentará a los Ahmedabad Defenders en el Gachibowli Indoor Stadium en Hyderabad el domingo. La Prime Volleyball League contará con un total de 24 partidos. (Y YO)