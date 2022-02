El equipo del Telescopio Espacial Webb trae 18 puntos de luz estelar en una formación hexagonal

El equipo de Webb continúa avanzando en la alineación de los espejos del observatorio. Los ingenieros completaron la primera etapa de este proceso, denominada «definición CT». La imagen resultante muestra que el equipo movió cada uno de los 18 segmentos del espejo primario de Webb para traer 18 copias desenfocadas de una sola estrella en una formación hexagonal rayada.

Con la matriz de imágenes completada, el equipo ha comenzado la segunda fase de la alineación: «Alineación de piezas». Durante esta fase, el equipo corregirá los grandes errores de posicionamiento de los segmentos del espejo y actualizará la alineación del espejo secundario, haciendo que cada punto individual de luz estelar esté más enfocado. Cuando se complete la «alineación global», el equipo comenzará la tercera etapa, llamada «apilamiento de imágenes», que colocará 18 puntos de luz uno encima del otro.

«Orientamos los puntos de clip en esta matriz para que tengan las mismas posiciones relativas que los espejos físicos», dijo Matthew Lallo, científico de sistemas y director de la Rama de Telescopios del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. «Durante la alineación general y el apilamiento de imágenes, este arreglo familiar brinda al equipo de frente de onda una forma intuitiva y natural de visualizar los cambios en los puntos de clip en el contexto de todo el espejo primario. Ahora podemos ver cómo el espejo primario se forma lentamente en su forma exacta prevista». ¡forma!»



James Webb Space Telescope uses a process called wavefront sensing and control to perfect its vision in orbit. This animation illustrates that process. Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center