Kanye West ataca a la suegra de Kris Jenner, Cory Gamble, ‘sin Dios’ en Instagram

Kanye West ha criticado en las redes sociales a la pareja de su suegra Kris Jenner, Corey Gamble.

El rapero ha sido criticado por su actividad en Instagram en las últimas semanas después de hacer varias publicaciones sobre su ex esposa Kim Kardashian y su nuevo novio, el comediante Pete Davidson.

El sábado (19 de febrero), West, quien cambió legalmente su nombre a Ye el año pasado, compartió una publicación sobre Gamble, llamando al ejecutivo de negocios y gerente de talentos «ateo» y «no una gran persona».

“Dios tiene un plan para eliminar al ateo Corey que de todos modos no debería haber estado aquí”, escribió. «Y creo que es un buen tipo y no un tipo genial. Un buen tipo que solía estar con la familia Buff, luego conoció a Justin Bieber y luego, cuando Kris se separó, tuvo un desliz».

«Se convirtió en la versión televisiva de la figura paterna y como siempre se llamó a sí mismo un ‘verdadero hijo de puta’, una vez le dijo a mi esposa que sabía qué música escuchar, así que cuando lo vi una semana después, lo escuché. sacaron de una fiesta de cumpleaños a mis hijas”, afirmó West.

los donda El artista también afirmó que Gamble «asociaba demasiado a mi esposa con los liberales» y dijo que «por alguna razón» pensaba que Gamble trabajaba para DuPont Chemical «o una organización como esa».

West concluyó su publicación elogiando a Jenner como una «héroe» y escribiendo: «Amo a Kris.

Captura de pantalla de la publicación de Instagram de Kanye West sobre Corey Gamble (Usted a través de Instagram)

«Esta mujer es una heroína y ha hecho lo que tenía que hacer para proteger a su familia y asegurarse de que prosperen, incluso si eso significa decirles a todos que no me escuchen, la respeto y amo su ajetreo y Chris es uno de lo mejor que he hecho».

independiente Comuníquese con un representante de Gamble para obtener comentarios.