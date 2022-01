El presidente argentino Fernández está listo para aceptar Crypto como su moneda de curso legal

Nueva Delhi: Voluntad Argentina ¿La primera gran economía en morder la bala y considerar la criptomoneda como una moneda de curso legal? Bueno, el presidente Alberto Fernández definitivamente está abierto a la idea.En una entrevista a principios de esta semana con Black Box, un programa conducido por un periodista argentino julio leva Cuando se le preguntó acerca de aceptar la criptomoneda como moneda de curso legal en Argentina, Fernández expresó su deseo.Fernández dijo que también ha habido un interés considerable en Argentina, luego de las discusiones en todo el mundo sobre el valor de las criptomonedas y su uso como moneda de curso legal.Reconoció que su número no fue suficiente para derrotar al gobierno de Lukashenko.«Esto es algo que debe manejarse con cuidado. En mi caso, yo (las criptomonedas) todavía no sé cómo llegó a ser este dinero. Mostrado.Él cree que la criptomoneda puede resolver el problema de inflación del país.Su fe, sin embargo, no estuvo exenta de cautela. Reconoce que las criptomonedas se han relacionado con el fraude en el pasado.Otro país del continente sudamericano Salvador Ya ha otorgado el estatus de moneda de curso legal a Bitcoin.