El primer ministro letón dice que las fuerzas rusas se están moviendo hacia el este de Ucrania, mientras que Estados Unidos advierte que una invasión a gran escala puede ser inminente.

Eso «es probable que suceda dentro de las próximas 24 horas», dijo Morrison, cuyo país es miembro de la alianza Five Eyes que comparte inteligencia.

El miércoles por la mañana, el primer ministro de Letonia, miembro de la OTAN, le dijo a CNN que las fuerzas rusas se habían trasladado a la región separatista de Ucrania que Rusia ahora reconoce como «independiente». El Pentágono también dijo más tarde el miércoles que creía que las fuerzas rusas se estaban moviendo en el área.

“Ciertamente creemos que fuerzas militares rusas adicionales se están moviendo en esa área”, dijo el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, en una sesión informativa de cámara en el Pentágono. «No podemos decir con certeza sobre los números, cuáles son las formaciones, cuáles son las capacidades, pero ciertamente creemos que sí».

El presidente Volodymyr Zelensky, en un discurso publicado en Facebook en la madrugada del jueves, hora de Ucrania, dijo que trató de contactar al presidente ruso, Vladimir Putin, el miércoles, pero no tuvo éxito.

«Hoy inicié una conversación telefónica con el presidente de la Federación Rusa. Silencio. Aunque debe haber silencio en el Donbass», dijo Zelensky.

En medio de advertencias, así como las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el martes de que la invasión rusa ha comenzado, el parlamento de Ucrania aprobó el miércoles la declaración del gobierno de un estado de emergencia, que se impondrá en todo el país a partir de la medianoche del miércoles.

“Según la información que tengo, Putin está trasladando tropas y tanques adicionales a los territorios ocupados de Donbass”, dijo el primer ministro letón, Arturs Krishanis Kariche, al corresponsal de CNN, Jim Sioto. «¿Según qué definición esto es el cruce de un territorio soberano a un país vecino?».

Presionado específicamente sobre si se refería a la entrada de fuerzas rusas adicionales desde que Moscú reconoció las regiones separatistas a principios de esta semana, Karish respondió: «Sí, según la información que tengo, eso es exactamente lo que estamos viendo».

Los presidentes de las autoproclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk, las dos regiones separatistas en el este de Ucrania, le pidieron a Putin el miércoles que ayudara a hacer retroceder a las fuerzas armadas de Ucrania, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia de noticias RIA-Novosti.

Otras dos fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense confirmaron a CNN que, de hecho, tropas rusas adicionales cruzaron la frontera hacia la región de Donbass desde que Putin reconoció las dos regiones y ordenó el despliegue de «fuerzas de paz» en Donbass el martes. Según un alto funcionario estadounidense familiarizado con los últimos datos de inteligencia, Rusia ha desplegado dos de los llamados batallones tácticos, que son la principal formación de combate de Rusia, cada uno con un promedio de unos 800 soldados.

CNN no ha verificado de forma independiente la presencia de fuerzas rusas adicionales en Donbass.

Nuevas alertas de inteligencia

La nueva advertencia de la inteligencia estadounidense se transmitió a Ucrania el martes por la mañana, hora local de Kiev, según tres fuentes. Un alto funcionario ucraniano dijo que Ucrania no había verificado la inteligencia y señaló que Estados Unidos había emitido advertencias similares antes sobre ataques que finalmente no se materializaron.

Estados Unidos evaluó que Rusia había completado todos los preparativos para una invasión, dijo un alto funcionario de defensa estadounidense familiarizado con la última inteligencia. «Están lo más preparados posible», dijo el funcionario.

Los aliados de la OTAN han recibido una evaluación de inteligencia similar que advierte de un ataque inminente, según un oficial militar de la OTAN. El funcionario advirtió que «nadie sabe a ciencia cierta» lo que hará Putin.

SEMANA DE NOTICIAS mencionado por primera vez Sobre la advertencia a los Estados Unidos.

Estados Unidos ha advertido que la principal ciudad del noreste de Kharkiv es motivo de especial preocupación, según un alto funcionario ucraniano y un funcionario occidental familiarizado con la inteligencia. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que no había planes para evacuar la ciudad.

«No tenemos tales planes», dijo en una conferencia de prensa en Washington junto al secretario de Estado Anthony Blinken.

La Casa Blanca afirmó el miércoles que Estados Unidos creía que Putin estaba «improvisando» y «adaptándose» en respuesta a las revelaciones estadounidenses sobre sus planes de guerra. Hablando durante una sesión informativa diaria, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Putin no espera el nivel de transparencia de Estados Unidos sobre lo que ve en el terreno y cómo espera que Putin avance.

“Nuestra evaluación es que el presidente Putin no esperaba que Estados Unidos tuviera el nivel de información que tenemos, no esperaba que reuniéramos tanta información como lo hicimos y no esperábamos que la comunidad internacional estuviera unida. cómo la comunidad internacional se unió al establecer sanciones ayer».

Psaki dijo que Estados Unidos no esperaba «un día, un momento o una hora» de un ataque ruso, pero dijo que Estados Unidos todavía creía que «las fuerzas militares rusas están en una posición ofensiva» y «capaces de actuar».

La vicepresidenta Kamala Harris amenazó con más sanciones contra Rusia por las acciones agresivas del país antes de una reunión con líderes de la Agrupación Nacional Negra de Legisladores Estatales el miércoles, y calificó la situación en el terreno como una «reinvasión».

“Si Rusia va más allá, impondremos más costos que serán rápidos y severos”, dijo Harris.

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, advirtió que la invasión rusa de Ucrania no solo sería una «guerra de opciones», sino también una «guerra de masacres» que podría matar a miles. En una entrevista con Wolf Blitzer de CNN en «The Situation Room», Sherman dijo que «se podrían perder miles de vidas» si Putin lanzara un ataque total contra Ucrania.

El Pentágono dice que las fuerzas rusas están en posiciones listas

Un alto funcionario de defensa dijo a los periodistas en el Pentágono el miércoles que el 80% de las fuerzas rusas concentradas en la frontera con Ucrania están «en lo que consideramos posiciones avanzadas y listas para partir». Un alto funcionario de defensa dijo a los periodistas durante una sesión informativa fuera de cámara en el Pentágono el miércoles.

El funcionario dijo que las fuerzas militares rusas «esparcidas por Ucrania y Bielorrusia están lo más preparadas posible» para la invasión.

El funcionario agregó que las capacidades militares rusas a lo largo de la frontera con Ucrania son «cerca del 100% de todas las fuerzas» que el Pentágono esperaba que Putin trasladara a la región. El funcionario dijo que Putin tiene una «gama completa de capacidades» que ya se han trasladado a la frontera con Ucrania, incluida «una capacidad significativa de misiles ofensivos», «más de dos docenas de buques de guerra en el Mar Negro» y «blindaje, artillería y ciertamente infantería». »

El miércoles se descubrió una herramienta de piratería para borrar datos en cientos de computadoras en Ucrania, según investigadores de seguridad cibernética, lo que generó temores de un ataque cibernético devastador a medida que el ejército ruso se muda a las regiones separatistas de Ucrania.

No quedó claro de inmediato quién fue el responsable del incidente de piratería, que siguió a un ataque cibernético diferente el miércoles temprano en los sitios web del gobierno ucraniano. El gobierno ucraniano no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Los videos en las redes sociales que han sido geolocalizados y analizados por CNN en los últimos días muestran la acumulación continua de vehículos blindados y de apoyo a menos de 30 kilómetros al otro lado de la frontera con Rusia.

Funcionarios estadounidenses dijeron que esperaban una invasión terrestre y ataques aéreos si Rusia lanzaba un ataque.

“Misiles y bombas rusos caerán sobre Ucrania. Las comunicaciones se interrumpirán. Y los ataques cibernéticos cerrarán instituciones ucranianas clave”, dijo Blinken al Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, describiendo cómo cree Estados Unidos que ocurrirá un ataque ruso contra Ucrania. «Después de eso, los tanques y soldados rusos avanzarán sobre objetivos clave que ya han sido identificados y elaborados en planes detallados».

Estados Unidos y Europa dicen que hay más sanciones listas si Putin sigue escalando

Biden describió el martes los eventos que ahora tienen lugar en Ucrania como «el comienzo de una invasión rusa», aunque altos funcionarios de la administración no confirmaron inicialmente si fuerzas rusas adicionales habían ingresado a Donbass, donde fuerzas rusas sin identificación han estado apoyando a los combatientes separatistas desde 2014.

Los aliados de Estados Unidos y Europa impusieron este martes sanciones a Moscú en respuesta a las acciones de Putin y la Casa Blanca anunciado el miércoles Permitirán avanzar en las sanciones a la empresa responsable de la construcción del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia a Alemania.

Karic le dijo a CNN que la primera ronda de sanciones de EE. UU. y Europa fue solo el comienzo de una respuesta occidental a Moscú si Putin intensificaba aún más su escalada en Ucrania.

«Creo que lo que estamos viendo ahora es la primera ola de sanciones. Entonces, Putin está trasladando unidades militares a Ucrania, y el mundo democrático está respondiendo de inmediato, en un día, en todas las zonas horarias, con sanciones coordinadas muy profundas», dijo. . “Si hay más movimientos, habrá más penalizaciones, y solo será más y más profundo”.

El miércoles, un miembro del equipo de prensa parlamentaria de Ucrania confirmó a CNN que Verkhovna Rada dijo que estaba “lidiando con un ataque cibernético” en su sitio web.

El monitor de Internet NetBlocks tuiteó que los sitios web del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Servicio de Seguridad y las oficinas del Gabinete de Ucrania se vieron «afectados por la interrupción de la red».

Esta historia ha sido actualizada con desarrollos adicionales.