Padrinos bastante extraños: un tráiler un tanto extraño que presenta una serie de secuelas de acción en vivo

Timmy Turner y los Hadas Padrinos están de regreso en una nueva serie de eventos en vivo. Padres Ligeramente Extraños: Ligeramente Extraños Seguirán a Cosmo y Wanda mientras actúan como padrinos del primo de Timmy. El primer tráiler en realidad incluye muchas referencias a la serie animada original. La serie está lista para estrenarse Paramount Plusa partir del 31 de marzo.

El tráiler nos da nuestro primer vistazo al ahora mayor Timmy Turner (Caleb Pierce), quien parece estar visitando a su tío y saludando a su prima Viv (Audrey Grace Marshall). Timmy rápidamente le revela a Cosmo y Wanda a su prima y los convierte en Vive para cuidarla a ella y a su nuevo hermano (Tyler Valdis). Aparecen las hadas, se refieren a la canción original e inmediatamente ayudan a los niños a crear un caos relacionado con la magia.

Esta no es la primera vez que Cosmo, Wanda y Timmy se abren camino en el mundo de la acción en vivo. Mientras se transmitía el programa original, había tres películas de acción en vivo protagonizadas por Drake Bell como Timmy y trayendo hadas al mundo real como extrañas creaciones CGI. Afortunadamente, la nueva serie trae a las hadas en un estilo que se parece un poco más a la caricatura original, pero aún no es lo que recuerdan los niños de los años 90. También parece que esas películas antiguas podrían no ser canon para la serie, en caso de que sea una preocupación.

Junto con el elenco en vivo, Algo extraño También traerá de vuelta a los actores de voz Darran Norris como Cosmo y Susan Blaxley como Wanda, ambos de la serie original.