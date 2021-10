El prodigio argentino Julián Álvarez es amado por los principales clubes de Europa

Para Julián Álvarez No hay techo desde su debut profesional para el poder argentino Río de la Plata En 2018, Álvarez es un nombre a tener en cuenta en América del Sur. Ha marcado 15 goles en 48 partidos de Liga Marcelo Gallardo‘S página.

No son los números, es cómo juega el joven delantero, Álvarez tiene la mejor jugada de atraco y tiene poderosos toques finales y velocidad. Muchos lo han comparado con Uruguay Luis Suárez Por el estilo de fútbol que juegan.

Río de la Plata Saben que no pueden retener a Álvarez por mucho más tiempo y, según The Sun, la joven Argentina tiene grandes tiradores que ya rechazaron un gran trato en efectivo para la MLS. Aquí están los clubes interesados ​​en pagar la regla de liberación de $ 25 millones a Julián Álvarez.

Real Madrid

Real Madrid Se dice que el joven argentino lo observa de cerca y lo ve como un plan a largo plazo. Ya en la selección argentina, Julián Álvarez está marcando muchas casillas para el Real.

A.C. Milan

A.C. Milan Será una casa muy interesante para Julián Álvarez, que será titular para comenzar su etapa en la Serie A, y eventualmente avanzará luego de la partida de Slaton Ibrahimovic.

Aston Villa

Esta abajo Aston Villa Creador de un equipo designable y dispuesto a pagar el destino editorial. Álvarez dijo que ya no hay un país de habla inglesa, pero la MLS no es una Premier League, aunque no es un gran club, Villa está construyendo algo mejor.