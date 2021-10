Director: Andreas Fontana. Reparto: Fabrizio Rongion, Stephanie Glove, Juan Pablo Gerretto, Carmen Irionda, Juan Trench, Pablo Torre Nilsson. Certificado 12A, 100 min

Esta asombrosa presentación introductoria de Andreas Fontana provoca un giro brillante en el thriller paranoico: su personaje principal está decidido a actuar como si no estuviera en uno. Se llama Yvan de Wiel (Fabrizio Rongione), y es un banquero privado que viajó con su atractiva esposa Inés (Stéphanie Cléau) desde Ginebra a Buenos Aires para aliviar las preocupaciones de sus clientes durante la crisis política. Fue a fines de la década de 1980: en medio de la “guerra sucia” en la que la dictadura militar argentina secuestró y mató a miles de sus enemigos internos.

Los clientes secretos y de élite de Yuan no encajan en esa descripción. Pero todos tienen activos importantes, más bien no han sido capturados por los militares, y su asesor habitual, el primo de Juan, Rene Keys, ha desaparecido en el momento de su necesidad. El trabajo de Juan es llegar a la ciudad y hacer las cosas más suaves, y este trabajo aparentemente está bien entrenado, ofreciendo consejos sobre las cualidades relativamente bien desarrolladas de diferentes chaquetas.

Rongion y Clave son fantásticos como dos lados del mismo proceso dual de exploración. (“Mi esposo y yo somos uno y el mismo: él es”, dice Inés). Pero la pareja de Dee Wheels es normal, no encaja en la forma en que solemos pensar: las conversaciones están protegidas y se notan. Es muy preocupante que Yuan haya traído a su compañera primero. “¿Crees que esto es Roland Garros?” Un portavoz le pregunta con una mueca de asombro: En este punto, la técnica del viejo mundo puede llegar tan lejos.

Sobre todo cuelga el rompecabezas de las teclas desplazadas: su presencia se siente muy agudamente, ya que no está cerca, como es el caso de Harry Lyme en El tercer hombre. Cada uno le dice a Juan lo diferente que es de su predecesor, con una voz generalmente montada; ninguno de ellos puede admitir cómo es realmente Keys. Un cliente sonríe y lo describe como hermoso. Otro lo llama malo, sin entrar en malos detalles.

Pero evitar las horribles especificaciones es la cotización bursátil del yuan. “Azor”, Inés, a un compañero invitado en una ceremonia brillante, una advertencia susurrante de que “ten cuidado con lo que dices” es un arquetipo de la jerga de los bancos privados suizos. Otra joya es “Fair Condois”: Fingir no ver nada. “Mi esposo lo hace mucho más fácil”, señala Inés.

Es cierto que Yuen comienza la película como una persona contra Hitchcock: el hombre que no sabía lo suficiente y estaba francamente feliz en Keep It Like. No obstante, se ve atraído por el misterio independientemente. El apartamento abruptamente abandonado está raspado en busca de pistas; Los caracteres implícitos están grabados en el cuaderno de iniciales de un hotel. La tensión se mantiene mediante una banda sonora electrónica dispersa, que a menudo es como un gato caminando sobre un melodrón. Escuchamos sobre la segunda persona desaparecida: la joven hija políticamente activa de uno de los clientes de Keys (Juan Trench). Pero él parece haberse comprometido con la pérdida y está más preocupado por asegurarse de que su parte de su riqueza esté sabiamente protegida.

Fontana, cuyo propio abuelo fue un banquero suizo, dirige cada escena con un equilibrio elegante e inquieto, lo que hace que los constantes disturbios que absorben el cuarzo de su guión se sientan tan peligrosos. La implacable odisea de Juan a través de este mundo personal tiene una cierta cualidad canradiana del Corazón de las Tinieblas (la película termina viajando aún más lejos) y el sentimiento generalizado de David Lynch es algo obstinadamente incorrecto.

Un inversionista, Ginebra, le dijo a Juan que comparte una ciudad natal con un símbolo literario argentino menor que George Luis Borges, quien aparentemente se enamoró de él “porque no ha cambiado”. Sin embargo, en Buenos Aires, la estabilidad es una fantasía portuguesa: debajo de ella está el lazo de la ternura, debajo está el mal, lamiéndose los labios.

En cines a partir del 29 de octubre y en MUBI a partir del 3 de diciembre