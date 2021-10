El tipo de cambio no oficial muestra la práctica devaluación de Argentina – MercoPress

El tipo de cambio no oficial muestra la práctica devaluación de Argentina

Viernes, 22 de octubre de 2021-22: 29 UTC



Los dólares estadounidenses brindan tranquilidad ante la incertidumbre en Argentina

El tipo de cambio no oficial del peso argentino (comúnmente denominado “azul”) frente al dólar estadounidense alcanzó el viernes un máximo histórico de US $ 1 = AR $ 195. Hace un año (23 de octubre de 2020), se informó esto.

El dólar estadounidense subió a AR $ 8,5 esta semana y a AR $ 4 el viernes, y los mercados cambiarios esperan una mayor inflación e incertidumbre política y económica y restricciones para que las personas accedan a los billetes verdes.

La brecha con la tasa oficial es ahora del 90%, lejos del 150% exactamente un año atrás.

El gobierno del presidente Alberto Fernández está buscando activamente revertir el resultado negativo de las elecciones primarias obligatorias, abiertas y simultáneas (PASO) del 12 de septiembre, y al continuar brindando pesos adicionales al otorgar subsidios en la mayor cantidad de formas posibles, es solo natural. Los tipos no oficiales subirán, reflejando así lo que se está impidiendo hacer a los mercados oficiales.

Considerando la fuerte presión del gobierno sobre todo lo enviado oficialmente a través de bancos e instituciones, la gente lógica sólo buscará alternativas “paralelas” hasta que el banco central finalmente esté de acuerdo con la realidad y reconozca la devaluación declarada por la devaluación. Gobierno.

En septiembre, el dólar azul subió a $ 4,50 (+ 2,5%), bajando a $ 139 a principios de abril. El 23 de octubre de 2020, era igual al viernes, a pesar de una brecha del 150% con respecto a las cifras oficiales.

El dólar “azul” llamó la atención de todos el viernes, con el dólar efectivo + liquidez (CCL) alcanzando los $ 200. Esta es la forma legal de sacar dólares del país, por lo que se conoce como. Un dólar de “cable”. Para negociar en dólares CCL es necesario operar con activos como bonos o acciones cotizadas en Argentina y el mercado internacional.

La CCL “libre” comenzó a agregar nueva presión luego de que el banco central (BCRA) lo anunciara el 5 de octubre.

Sin embargo, la mayor parte de la devaluación práctica se debió a que el gobierno imprimió pesos para financiar el 95% de su déficit entre septiembre y diciembre.

Los operadores también buscan promesas antes de las elecciones de mitad de período del 14 de noviembre, y solo por esa razón los precios de muchos artículos (incluso en efectivo) han subido.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún no se ha finalizado y solo puede crecer de manera incierta ya que otras variables están en riesgo, lo que afectará el tipo de cambio. No importa cuán altos sean los depósitos bancarios y las tasas atractivas, el dinero puede no ser una opción para momentos en los que vale el doble.

Los analistas financieros no son tan optimistas ya que el presupuesto de 2022 ya ha pronosticado un déficit del 3,3% del PIB del país.