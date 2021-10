SBK, el sueño de Argentina: vuelos cancelados, precios disparados, arrodillamiento SBK

Ayer publicamos un artículo en el que describía las dificultades que los equipos del Campeonato del Mundo de Superbikes están preparando para el viaje a Argentina. Las nuevas regulaciones gubernamentales son complejas, por decir lo mínimo, para el viaje a Sudamérica y pocos días antes de su partida, los equipos enfrentan problemas insuperables.

El principal problema es que muchos grupos han cancelado sus vuelos y han tenido que volver a reservarlos a precios elevados. Como resultado, en algunos casos han perdido contacto con los vuelos chárter desde Buenos Aires a San Juan o Mendoza, y si bien es casi imposible localizar a otros, algunas agencias de viajes recomiendan contratar jets privados.

No es difícil entender que las cuestiones logísticas también están asociadas a problemas económicos, que tienen un gran impacto, especialmente para los grupos privados. Asimismo, se han disparado los precios de los hoteles y coches de alquiler en San Juan, al igual que las Dermas de Rio Hondo GB del Campeonato del Mundo de MotoGP. Cuando MotoGP llegó al país, el alquiler del coche durante una semana superaba los mil euros y las casas de huéspedes de alguna manera se transformaron mágicamente en hoteles de lujo, al menos cuando se saldó la factura. Lo mismo está sucediendo en San Juan, donde las habitaciones ya no están disponibles si no más caras.

Eso no es todo, porque las restricciones del gobierno argentino también imponen certificados especiales de ingreso al país, lo que solo aumenta los costos. El consulado argentino en Roma exige ahora un “certificado de embajada” para ingresar al país, que cuesta 40 euros adicionales por persona, sin contar dos pruebas de PCR, una prueba de antígeno y el seguro obligatorio de viaje COVID19. Unos cientos de euros más, pero esa cifra aumenta para cada miembro del grupo.

En la situación actual, la decisión de correr en San Juan puede parecer una apuesta, pero se está volviendo casi imposible. Con la salida prevista para el próximo lunes y martes, solo quedan unos días más para aportar todos los trámites necesarios. Por no hablar del coste económico de una prueba que se puede evitar, teniendo en cuenta que MotoGP canceló el GP de Argentina sin mucho alboroto.

Torna intenta ayudar Pero cae presa de los acontecimientos, nadie espera enfrentarse a tantos problemas y hay muchos equipos con problemas logísticos y económicos. La situación se ha visto agravada por la decisión del gobierno de Buenos Aires de aumentar las restricciones de entrada debido a la epidemia del gobierno. Por lo general, existen corredores prioritarios para un evento deportivo internacional, pero este no parece ser el caso. Entonces los equipos tienen que lidiar con eso, significa tiempo y dinero. Solo quedan unos días para contar una situación desagradable y resolverla.

También nos olvidamos de mencionar que hay una huelga general que tendrá consecuencias en el tráfico aéreo, en lo que respecta a los equipos que salen de Italia. En otras palabras, sonríe … las cosas pueden ir mal, así que lo hice y