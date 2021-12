En el contexto de la audaz medida de Argentina para congelar los precios de los bienes y servicios turísticos

En un movimiento muy inusual esta semana, Argentina bloqueó los precios de los bienes y servicios relacionados con el turismo.

La decisión del presidente argentino, Alberto Fernández, y del ministro de Turismo, Matthias Lammens, se extenderá hasta el 15 de marzo.

En un pais desconocido Cambios repentinos de reglasLos precios suelen variar casi a diario, pero esta es la primera vez que se congela el turismo. Según asesores privados, la inflación alcanzará el 50 por ciento del total en 2021.

El turismo tiende a elevar esa decisión en enero y febrero cuando los lugareños se van de vacaciones de verano, por lo que el gobierno diseñó la medida para reducir el impacto y brindar cierta estabilidad a los viajeros nacionales.

Sin embargo, Lammens dijo que la medida es un reflejo de la creciente demanda de una de las mejores temporadas de la década.

“El sector está teniendo un segundo semestre muy interesante después de dos años malos tras la recesión y la epidemia de 2018. El efecto secundario es el aumento de precios ”, dijo a Schiff Pablo Singerman, economista y director de la Maestría en Economía y Gestión Turística de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

«Nuestra inflación es causada por una serie de factores, generalmente impulsados ​​por expectativas: personas que compran a precios más seguros, empresas que aumentan las tarifas para protegerse de la inflación, por lo que el pronóstico es que calmará las expectativas y reducirá la inflación», agregó.

Los precios de las heladas en Argentina no son infrecuentes, pero generalmente se utilizan para productos básicos como alimentos, bebidas y medicamentos. «Ha habido medidas similares para el turismo en el pasado, pero no se ha llamado un ‘congelamiento de precios’. Se presentó como un acuerdo entre el gobierno y el sector privado», dijo Singerman.

La última congelación de precios de alimentos y bebidas comenzó en septiembre después de que la actual administración fuera derrotada en las elecciones primarias. El objetivo es reducir la inflación a menos del 3 por ciento mensual. El plan no cumplió con esa promesa y será reemplazado por otro plan de control en enero.

Pero la historia argentina enseña que estas medidas no son del todo inútiles. Singerman explicó: «Un congelamiento de precios o un acuerdo será efectivo durante un período de tiempo que será necesario para calmar el agudo impacto de la demanda y evitar un aumento».

¿Como funciona?

Los hoteles, aerolíneas, restaurantes, resorts de playa y organizadores de eventos proporcionarán una lista de rangos de precios asociados con diciembre de 2021 y prometen mantenerlos hasta el 15 de marzo.

Se llevarán a cabo reuniones mensuales entre los funcionarios del gobierno y las salas de turismo para evaluar el progreso, y el personal del ministerio llevará a cabo controles de precios semanales.

Franco de Pascuo, director gerente de la Asociación Argentina de Hoteles Turísticos (AHT), explicó por qué la industria acordó con Skift: «Es un compromiso público y privado para evitar precios y fluctuaciones de precios durante el verano». Esto no afectará las operaciones, reservas o tarifas ya completadas, dijo.

Los expertos coinciden en que es beneficioso evitar las subidas de precios en medio de una temporada agitada. «Apoyamos el compromiso público y privado de brindar pronósticos a los viajeros. Para nosotros, esto es importante en el camino hacia el rescate de un sector devastado por una epidemia», dijo Roberto Amenguel, presidente de AHT y uno de los líderes de la cámara que firmó el acuerdo. .

El impacto real

Para reinvertir en este sector en Argentina surge una alta demanda de Previaje, el programa oficial que reembolsa a los clientes en forma de préstamos hasta el 50 por ciento de los gastos de viaje nacionales. Asistieron más de tres millones de personas, esperando comprar 70.000 millones de pesos argentinos (USD $ 698 millones), siete veces más que para 2020.

En este contexto, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) confirmó que espera «resultados óptimos» para la temporada de verano, «según las condiciones de reserva registradas». Las estimaciones privadas sugieren que las reservas de hoteles para destinos clave superaron el 90 por ciento en enero.

Con la mayoría de los paquetes, el alojamiento y las entradas ya agotados, ¿cuál será el impacto real de esta mudanza? «Solo puedo adivinar que aquellos que han reservado su alojamiento o boletos (no precomprados) o reservado, pero no han pagado comida, excursiones, etc., no verán precios inaccesibles una vez que lleguen a su destino», dijo Singerman.

En general, esto puede reducir el impacto del turismo en la inflación del verano, pero si otros lugares siguen este patrón dependerá de cuán flexible sea el negocio del turismo para ceder el control sobre sus precios.