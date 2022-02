‘Estamos recibiendo día a día’: la alta tasa de pobreza de Argentina está disminuyendo a medida que disminuyen las epidemias

Buenos Aires, 30 sep (Reuters) – Eduardo David Rodríguez carga bolsas de frutas y verduras para vender dos veces por semana en un nuevo mercado de productos en Buenos Aires para satisfacer las necesidades de su familia. Rara vez lo hacen.

Rodríguez, de 10 años, como cuatro en Argentina, vive por debajo del umbral de la pobreza, que aumentó durante la epidemia del coronavirus, que exacerbó la recesión de tres años del país y que alguna vez fue uno de los más ricos del mundo.

Rodríguez, de 40 años, vive con su esposa y dos de sus cuatro hijos en una pequeña casa en las afueras de la capital. No hay baño, agua corriente ni gas para cocinar.

“Es duro trabajar aquí, pero es cierto, pero no hay otra manera que llevar el pan a la familia todos los días”, dijo a Reuters, quien gana unos 12.000 dólares al mes, que son unos 60 dólares.

Con los ingresos de su esposa de 14.000 pesos y 13.000 pesos de subsidio estatal, el ingreso familiar mensual suele rondar los 39.000 pesos ($195), menos de los 67.000 pesos de una familia de cuatro en Argentina.

El gobierno dijo el jueves que los 45 millones de habitantes del país, ricos en recursos naturales que van desde la ganadería y el maíz hasta el gas natural, habían reducido la tasa de pobreza del 42% al 40,6% en la primera mitad de 2021, pero se vieron afectados por la inflación y el economía. Mala gestión y crisis crediticia durante muchos años.

“A veces no podemos comer tanto. No nos damos lujos, pero, gracias a Dios, no pasamos hambre”, dijo su esposa, María Eugenia González de Rodríguez, de 39 años, quien trabaja en la limpieza de los desagües pluviales en el co municipal. -op. Vecinos.

“A veces tenemos suficiente ya veces no”, agregó. «Lo conseguimos día a día».

En su tiempo libre, Rodríguez enseña fútbol a niños y jóvenes de familias pobres para que puedan seguir la carrera que alguna vez soñaron para escapar de la pobreza.

“Me encanta estar con los chicos. Lo hago sin ningún compromiso, sin ningún salario. Lo hago con ilusión porque la verdad es que me sigue rondando todos los días”, dijo.

