Presentando su quinto SNL, John Mulaney se une al muy ocupado club Five Timers

Conan O’Brien, Tina Fey, Paul Rudd, John Mulaney, Candice Bergen, Steve Martin, Elliot Gold captura de pantalla : Sábado noche en directo

¿Podría John Mulaney soñar con hospedar Sábado noche en directo ¿Por quinta vez cuando estaba escribiendo chistes para romper a Bill Hader en el aire? Probablemente no, como antes. SNL El escritor se convirtió en una estrella de stand-up y En algún momento roedor en movimiento Vagué tímidamente en Sábado noche en directoEl Five Timers Club se luce los sábados.

Cinco veces (o más) leyendas como Steve Martin, Candice Bergen, Elliot Gould, Tina Fey y otros Five Timer Paul Rudd le dieron la bienvenida (indignado porque su dibujo festivo fue burlado por Omicron), Mulaney aseguró a estos íconos del mundo del espectáculo que él tampoco entiende por qué está ahí. Después de que Martin le diera una ovación de pie, «¡Meghan Mullally!» , Mulaney le explicó a Bergen que debería pedirle a su sobrina rebelde o «hijo malo en los deportes» que la informara sobre el miembro más nuevo del club. Gould, quien interpretó al tonto vecino del notorio Mulani. comedia de situación de corta duraciónTambién afirmó que no recuerda a Mulaney, aunque tal vez solo lo haya impedido.

Con Fey lanzando el cóctel exclusivo del club, The Five Timer Fizz (hecho con las bebidas exclusivas de muchos anfitriones y una licuadora de acuario derivada de Tracy Morgan), Mulaney aceptó tímidamente la chaqueta de fumar bordada de Rudd como propia, porque Rud no podía conseguir un romper Guiando a aquellos que podrían sugerir que lo que alguna vez fue un idiota de un solo uso se ha salido un poco del camino a lo largo de los años, Martin ha estado masticando el extremo equivocado de su pipa majestuosa, pensando que dejar que personas como Mulaney atraviesen las puertas podría devaluar el concepto de Five Timers un poco.

¿Alguien dijo ‘no especial?’ ‘, exclamó Conan O’Brien ante una señal de él, como un establecimiento nocturno (convertido en podcaster, como O’Brien murmuró débilmente) para matar a su humilde antiguo colega escritor. Fey se cansó de enfatizar que ella era escritora, pero Conan soltó que ella también estaba en el elenco, así que ella podría presionarlo. En cuanto a Mulaney, Conan calmó su inesperado Síndrome del Impostor de Cinco Tiempos, señalando que el libro en SNL Quién (aunque «demasiado feo» para la televisión por regla general) es realmente la fuerza detrás de estas voces falsas de chaqueta lujosa. Mulaney mostró su verdadera fuerza, luego Conan exclamó: «¡En vivo, desde Nueva York, es sábado por la noche!» Aunque la gráfica quedó bien difundida en el cuerpo del show. Toma eso, arrogante.