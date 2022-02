Europa impone sanciones a Rusia por la crisis de Ucrania y coordina presiones con Estados Unidos

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que las fuerzas rusas en Ucrania todavía están en posición para una invasión a gran escala de Ucrania sin previo aviso, luego de que representantes de la OTAN se reunieran el martes con funcionarios ucranianos. “Todo indica que Rusia continúa planeando un ataque a gran escala contra Ucrania”, dijo, y agregó: “Nunca es demasiado tarde para no lanzar un ataque”.

Si Putin envía tropas más allá de la línea de comunicación, «creo que ese es el precio total de las sanciones europeas», dijo. Natalia TucciDirector del Instituto de Asuntos Internacionales de Italia. «Pero si se apega solo a los territorios ocupados, probablemente habrá un debate largo y divisivo».

actualizado 22 de febrero de 2022, 7:01 p. m. ET

La Sra. Tucci agregó que la UE no podía darse el lujo de no llegar a un acuerdo. Entonces, si el Sr. Putin no va más lejos ahora, es posible que incluso Polonia y los estados bálticos, a pesar de sus fuertes opiniones sobre castigar al Kremlin dura y rápidamente, acepten un conjunto parcial de sanciones, al igual que Hungría, que es más profesional. – Rusia, pero siempre ha aceptado sanciones contra Moscú, incluso mientras se queja de ello.

“La ironía de la situación es que cuanto peor es para Ucrania, más fácil nos resulta mantenernos unidos”, dijo la Sra. Tucci.

«El paquete de sanciones de la UE ha sido compilado cuidadosamente para evitar divisiones», dijo. emre panadero, el director europeo de Eurasia Group, una firma de asesoría de riesgos. «Avanzar rápidamente en el primer conjunto de medidas específicas ayudará a reforzar la unidad, mientras allana el camino para medidas más sustantivas con sanciones de seguimiento».

Lo que el bloque ha acordado hasta ahora es un conjunto parcial de sanciones, en su mayoría vinculadas al reconocimiento ruso de los enclaves separatistas. Las sanciones no incluyen elementos clave como las empresas energéticas rusas, que ahora serán más controvertidas entre los estados miembros con una dependencia variable del gas natural y el petróleo rusos.

Comprender cómo se desarrolló la crisis de Ucrania Tarjeta 1 de 7 Esfuerzos diplomáticos fallidos. los Estados Unidos de AméricaLa OTAN y Rusia están comprometidas en un El torbellino de la diplomacia Para evitar una escalada del conflicto. En diciembre, Rusia hizo una serie de demandas, incluida la garantía de que Ucrania nunca se uniría a la OTAN. Occidente rechazó esas demandas y amenazó con consecuencias económicas.

Las sanciones se dirigen a 27 personas y entidades, incluidas organizaciones políticas, militares, comerciales y financieras, así como a «propagandaistas» asociados con la decisión de reconocimiento.