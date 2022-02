Fuente Associated Press: Rusia ya no albergará la final de la Champions League

La UEFA no albergará la final de la Champions League en San Petersburgo después de que Rusia lanzara un ataque masivo contra Ucrania The Associated Press se enteró el jueves.

Una persona familiarizada con el proceso dijo el jueves que el viernes se llevará a cabo una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la UEFA para discutir la crisis geopolítica y cuándo los funcionarios confirmarán que el juego del 28 de mayo se sacará de Rusia. La persona habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

La UEFA reprendió públicamente a Rusia y dijo que estaba tratando la situación con «la mayor seriedad y urgencia» mientras confirmaba la reunión a las 0900 GMT del viernes.

«La UEFA comparte la grave preocupación de la comunidad internacional sobre la evolución de la situación de seguridad en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa de Ucrania», dijo la UEFA en un comunicado.

«Seguimos firmes en nuestra solidaridad con la comunidad futbolística de Ucrania y estamos listos para extender nuestra mano al pueblo ucraniano».

La Federación de Fútbol de Ucrania emitió un comunicado pidiendo la transferencia de la final de la Liga de Campeones y la suspensión de todos los clubes y equipos rusos de las competiciones internacionales.

Con las crecientes amenazas de Rusia a Ucrania durante la semana, el gobierno británico y grupos de aficionados ya pidieron que la final no se celebre en San Petersburgo, donde el estadio está patrocinado por el gigante energético ruso Gazprom.

La empresa también es el patrocinador principal del Schalke 04, pero el club de la segunda división alemana dijo el jueves que el logo de Gazprom había sido eliminado de sus camisetas.

Un alto ejecutivo de Gazprom también renunció a la junta de supervisión del club con sede en Gelsenkirchen después de que fuera objeto de sanciones estadounidenses. Matthias Warnig es el director ejecutivo del gasoducto Nord Stream 2 recién construido y desmantelado de Rusia a Alemania, un proyecto multimillonario para Gazprom y empresas europeas.

Los críticos dijeron que Schalke fue utilizado para promover Gazprom en Alemania mientras impulsaba la construcción de gasoductos bajo el Mar Báltico, que pasa por alto a Ucrania. Gazprom ha sido patrocinador desde 2006 y proporcionó los fondos que alimentaron una ronda para las semifinales de la Liga de Campeones en 2011.

Esta semana, el periódico alemán Bild comenzó a cubrir los lemas de Gazprom en las camisetas del Schalke con la frase «Libertad para Ucrania» en protesta por la creciente intervención militar de Rusia en Ucrania.

El patrocinio de la UEFA por parte de Gazprom también está bajo escrutinio, y su marca disfruta de un lugar destacado esta semana en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El liderazgo de la Asociación Europea de Fútbol (UEFA) pospuso una candidatura para albergar la final de la Liga de Campeones hasta que Rusia comenzó el jueves a atacar ciudades y bases militares en Ucrania con ataques aéreos y bombardeos mientras tanques y tropas cruzaban la frontera.

El Comité Olímpico Internacional dijo que «condena enérgicamente el incumplimiento de la Tregua Olímpica». por el gobierno ruso”, días después de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.

El armisticio tiene como objetivo garantizar el paso seguro de los atletas durante los Juegos y, a largo plazo, promover la idea de trabajar por la paz mundial. Se extiende hasta el final de los Juegos Paralímpicos, cuya inauguración está programada para el 4 de marzo en Beijing.

El Comité Paralímpico Internacional condenó a Rusia y dijo que había sostenido conversaciones con funcionarios deportivos en Ucrania, que todavía planea competir en Beijing y requiere un paso seguro para sus atletas.

“Esta es una situación realmente espantosa y estamos profundamente preocupados por el Comité Paralímpico Nacional y los atletas con discapacidades de Ucrania”, dijo Andrew Parsons, presidente de la Federación Internacional de Patentes. «Nuestra principal prioridad ahora es la seguridad y el bienestar de la delegación ucraniana, con quien tenemos un diálogo regular».

El nombre, la bandera y el himno nacional de Rusia ya han sido prohibidos en los Juegos Paralímpicos del 4 al 13 de marzo en Beijing debido a disputas pasadas sobre el dopaje. Su equipo está programado para competir como RPC, abreviatura de Comité Paralímpico Ruso.

Rusia ha violado el Armisticio Olímpico tres veces en 14 años, yendo a la guerra con Georgia por los territorios en disputa de Osetia del Sur durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 en Beijing y desencadenando una toma militar de Crimea en Ucrania después del cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

El enfoque cambia a la organización de otros eventos deportivos importantes en Rusia en los próximos meses.

En el tenis, la gira profesional masculina emitió un comunicado declarando que el torneo ATP Challenger que se suponía que se llevaría a cabo en Moscú la próxima semana «no se llevará a cabo según lo programado», debido a «preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores y la incertidumbre relacionada con los viajes internacionales tras el reciente escalada de acontecimientos entre Rusia y Ucrania». «.

En baloncesto, el Barcelona dijo que su equipo no viajaría a Rusia para jugar dos partidos contra las selecciones nacionales de Rusia, el Zenit de San Petersburgo y el CSKA de Moscú, el viernes y el domingo en la Euroliga. Un partido de clasificación para la Copa Mundial de Baloncesto entre España y Ucrania se jugó según lo programado en España el jueves, a pesar de algunas solicitudes de jugadores ucranianos para suspender el partido. Todo el público y la selección española aplaudieron con fuerza a los ucranianos antes del partido.

Los jugadores ucranianos de la NBA Alex Lynn de los Sacramento Kings y Svi Mikhailuk de los Toronto Raptors publicaron una declaración conjunta en las redes sociales, diciendo:

Condenamos categóricamente la guerra. Ucrania es un país pacífico y soberano habitado por personas que quieren determinar su propio destino. Oramos por nuestras familias, amigos, parientes y todas las personas que se encuentran en el territorio de Ucrania. Esperamos poner fin a esta terrible guerra lo antes posible. Queridos compatriotas ucranianos, ¡esperen! ¡Nuestra fuerza está en la unidad! ¡Estamos contigo!»

En rugby, los organizadores europeos pospusieron el partido de Georgia con Rusia el domingo en Tbilisi por el Campeonato Europeo de Rugby. El partido femenino entre España y Rusia continuó el sábado en Madrid.

La FIFA aún no se ha pronunciado sobre la organización programada de Rusia de la semifinal de clasificación para la Copa del Mundo contra Polonia el 24 de marzo por el derecho de recibir al ganador de un encuentro entre la República Checa y Suecia por un lugar en Qatar. Las federaciones polaca, checa y sueca escribieron a la FIFA diciendo que los partidos no deberían jugarse en Rusia, citando una «escalada militar» y un «bajo nivel de seguridad».

La Fórmula Uno dijo que estaba «observando de cerca los acontecimientos que son muy volátiles», pero no hizo más comentarios sobre si su carrera en Sochi en septiembre sería cancelada. El cuatro veces campeón de F1, Sebastian Vettel, ha dicho que no participará en el Gran Premio de Rusia.

«No voy a ir», dijo el conductor alemán. «Creo que está mal correr en el país. Lo siento por los inocentes que pierden la vida, los que son asesinados (por motivos de) estupidez y una conducción muy extraña y loca».

En el deporte nacional de Ucrania, la Premier League de fútbol de Ucrania fue suspendida el jueves debido a la decisión del presidente Volodymyr Zelensky de imponer la ley marcial. La liga había estado en un receso de invierno de dos meses y debía reanudarse el viernes. No mencionó ninguna fecha de reinicio programada.

El periodista deportivo de Associated Press James Ellingworth en Düsseldorf, Alemania, contribuyó a este despacho.

